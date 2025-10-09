יום חמישי, 09.10.2025 שעה 14:00
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

קריית גת וכפ"ס ייפגשו במשחק המרכזי בליגה א'

לקראת המחזור ה-5 בליגה א' דרום: כרמי גת תארח את גיל חדד ורוסלן קוזניצוב לקרב ראש בראש. קריית מלאכי עם צביקה לוי תפגוש את האקסית שלו, מרמורק

|
סאבר בדיר וליאב שבת חוגגים עם קהל כפר סבא (יונתן גינזבורג)
סאבר בדיר וליאב שבת חוגגים עם קהל כפר סבא (יונתן גינזבורג)

עם בואם של הגשמים, במהלך חול המועד סוכות, מגיע לו גם המחזור החמישי בליגה א' דרום. כבר הערב (חמישי) יתקיים לו המשחק שיפתח המחזור, כשבית"ר יבנה תפגוש בביתה (אצטדיון טוטו יבנה, 19:00) את מ.כ. ירמיהו חולון, ללא דניאל קוניצקי, שעלותו הגבוהה אילצה הקבוצה מהמרכז להיפרד ממנו (עבר להפועל אשקלון מליגה ב' דרום ב').

מרבית המשחקים יתקיימו מחר (שישי) וביום שני (12/10) יינעל המחזור כאשר מ.ס. דימונה תפגוש את הפועל ניר רמת השרון (דימונה, 18:30). בין היתר, מכבי קריית גת תארח את מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים לקרב פיקנטי, מכבי קריית מלאכי וצביקה לוי יפגשו את הפועל מרמורק (האקסית של צביקה) ומעבר לכך שמשון תל אביב תתמודד מול עופר טסלפפה ומכבי יבנה.

מכבי קריית גת – מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים

המשחק יתקיים מחר (שישי) ב'כרמי גת' בקריית גת, בשעה 13:10. המשחק המרכזי לשבוע זה, למחזור הנוכחי. קריית גת, נוכח פציעתם של אליאור משלי ויוסף טוואבה, צירפה אתמול (רביעי) לשרותותיה את גיל חדד, החלוץ שקרע לא מעט רשתות בשנים האחרונות בליגה א', בעוד לכפר סבא יש את רוסלן קוזניצוב שלאט לאט חוזר לעניינים וצפוי להוות אקס פאקטור מבחינתה.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

מדובר בשתי קבוצות שטרם הפסידו העונה, יחד עם הפועל אזור, כשאזור גם טרם ספגה העונה. לכפר סבא הגנה חזקה, אלא שההתקפה שלה לא משכנעת עדיין (בארבעה משחקים הבקיעה שישה שערים, כששלושה מהם היו במשחק אחד מול אשדוד). קריית גת, לעומת זאת, הבקיעה 11 שערים וספגה שלושה שערים בלבד (במשחק בו סיימה ב-3:3 מול חולון).

בתחילת השבוע, כזכור, פורסם ב-ONE כי קריית גת הקצתה רק 50 כרטיסים למ.כ. כפר סבא, מה שעשוי להביא את הקהל הירוק מהשרון שלא לרכוש ולו כרטיס אחד, אלא לעמוד סביב האצטדיון ולעודד משם את הקבוצה של עידן דוד, הרי שהקצאה של 50 כרטיסים מביאה את כפר סבא למסור כרטיסים למשפחות השחקנים וכיוצא בזה, כך שלא באמת נשארים כרטיסים לאוהדים.

שמשון פזטל תל אביב – מכבי יבנה

המשחק יתקיים מחר (שישי) ב'ספורטק צפון חדש' בתל אביב, בשעה 12:30. חי אבייב מול עופר טסלפפה. צמד מאמנים שנגעו בליגות מקצועניות ומבינים היטב את משמעות המשחק. שמשון השיגה ניצחון ליגה ראשון בשבוע שעבר, כשגם כבשה סוף כל סוף שערי זכות. ביבנה, נפרדו מסתיו אלימלך וצוותו והביא, לשנתיים הקרובות, את עופר טסלפפה שהביא עמו את יובל בן עמי.

דובב גבאי ואריאל בוזגלו (יונתן גינזבורג)דובב גבאי ואריאל בוזגלו (יונתן גינזבורג)

ביבנה התעסקו בימים האחרונים בשכנועים שלא לפרסם את העובדה כי עופר ינאי תרם כספים למועדון, ואף צפוי לעשות זאת פעם נוספת גם השנה. מעבר לכך, מקצועית, יש תחושה של התחדשות, של רצון להוכיח לקהל האוהדים ובעיקר להנהלה שמה שיש כרגע במכבי יבנה הוא הנכון ביותר בעבורה. בשמשון תל אביב יחפשו נקודות נוספות, בבית, במבצר שלהם.

מכבי קריית מלאכי – הפועל מרמורק

המשחק יתקיים מחר (שישי) באצטדיון 'נינו' בקריית מלאכי, בשעה 14:00. בקריית מלאכי יחפשו להתאושש מההפסד לאזור, בעוד מרמורק תגיעה להתמודדות כשחייב היא להתעורר ולהתחיל לאסוף נקודות. מרמורק קיבלה לידיה אתמול (רביעי) את ענבר נידם, שסיים את העונה החולפת במכבי שעריים בפציעה כרונית ולא נעימה.

ענבר נידם במדי שעריים כשמאחוריו קהל הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)ענבר נידם במדי שעריים כשמאחוריו קהל הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)

קריית מלאכי, בשונה מהשנים האחרונות בליגה א', פתחה עם תשע נקודות, עד בואו של ההפסד מול אזור, בתוצאה 2:0. ובכל זאת, נמצאת בין שלוש הקבוצות שהשיגו הכי הרבה נקודות עד כה. מרמורק אי שם בתחתית הטבלה עם שלוש נקודות בלבד. שלא כמו מכבי שעריים, מליגה ב', שסופגת תבוסות, על ימין ועל שמאל, מרמורק עוד איכשהו בעניינים. אבל זה לא מספיק כרגע.

צביקה לוי (יונתן גינזבורג)צביקה לוי (יונתן גינזבורג)

יתר משחקי המחזור

בית"ר יבנה – מ.כ. ירמיהו חולון (09/10, אצטדיון טוטו יבנה, 19:00).

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. צעירי טירה (10/10, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00).

הפועל הרצליה – הפועל אזור (10/10, אצטדיון טוטו הרצליה, 13:00).

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ. ירושלים (10/10, הסינתטיקו באשדוד, 13:05).

מ.ס. דימונה – הפועל ניר רמת השרון (12/10, דימונה, 18:30).

