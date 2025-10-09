יום חמישי, 09.10.2025 שעה 12:12
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

הפועל גליל עליון בסכנת ירידה לליגה הלאומית

דרמה: הקבוצה הצפונית עדיין לא הגישה ערבות על התקציב לעונה הקרובה, שמתחילה כבר ביום ראשון. הדדליין: 12:00. היו"ר אברהמס: "מאמינים שזה ייפתר"

|
שחקני הפועל גליל עליון (רועי כפיר)
שחקני הפועל גליל עליון (רועי כפיר)

האם הפועל גליל עליון תרד לליגה הלאומית? רגע לפני תחילת ליגת העל, הקבוצה הצפונית בסכנת ירידה. הסיבה: היא עדיין לא הגישה ערבות על התקציב לעונה הקרובה שמתחילה ביום ראשון.

ברשות לבקרת התקציבים הציבו בפני גליל עליון דדליין להציב את הערבות – עד היום (חמישי) ב-12:00. כעת יש דרמה מאחורי הקלעים כדי לראות אם המועדון יצליח להעמיד את הערבות בזמן.

גליל הסתבכה אחרי שמועדון בנו על איש העסקים, זוהר לבקוביץ’, ששימש בעבר כנשיא הקבוצה, כמי שיעמיד את הערבות, כך לפחות טענו בגליל בפני אנשים בכדורסל הישראלי. עם זאת, כבר באפריל 2024 הודיע לבקוביץ’ על סיום דרכו בכדורסל הישראלי.

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

יו”ר גליל עליון, טמיר אברהמס, אמר בתגובה: “אנחנו פועלים מול כל הגופים הרלוונטיים במטרה לפתור את העניין. מאמינים שזה ייפתר בשעות הקרובות”.

כאמור, ביום ראשון העונה תצא לדרך ועדיין לא ברור אם גליל תעלה על הפרקט. הקבוצה אמורה לפתוח את הליגה בראשון ב-16:30 במשחק מול הפועל העמק בכפר בלום אחרי שסגרה את גביע ווינר עם ניצחון על נס ציונה, במפעל שבו רשמה לפני כן שלושה הפסדים רצופים.

