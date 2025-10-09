יום חמישי, 09.10.2025 שעה 10:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מכבי חיפה ביקרה במוזיאון השבעה באוקטובר

במלאת שנתיים לאותו יום שחור, הירוקים הגיעו לטקס זיכרון מרגש במוזיאון בשכונת הדר בחיפה. אוחנה: "אסור לשכוח מה שקרה, לזכור את כל הגיבורים"

|
מכבי חיפה במוזיאון (ראובן כהן, מכבי חיפה)
מכבי חיפה במוזיאון (ראובן כהן, מכבי חיפה)

במלאת שנתיים לאירועי השבעה באוקטובר, מכבי חיפה הוזמנה אתמול (רביעי) להשתתף בטקס זיכרון מרגש שהתקיים במוזיאון "השבעה באוקטובר" שבשכונת הדר בחיפה.

הטקס נערך בשיתוף עמותת "יד עזר לחבר" ובמעמד מאמן נבחרת לשעבר ומאמן מכבי חיפה, שלמה שרף שנכדתו מאי נעים נרצחה במסיבת הנובה. יחד עם משפחות הנרצחים, שורדי מתקפת הטרור וחלק ממשפחות החטופים שעדיין ממתינים לשובם של יקיריהם הביתה.

מנהל האקדמיה אלון חרזי, הצוות המקצועי של קבוצת הנוער, שחקני קבוצת הנוער והבוגרת יחד נציגים נוספים מהמועדון כולו לקחו חלק באירוע המכובד, ששילב רגעים של התייחדות, עדויות אישיות ותצוגת תערוכת ההנצחה החדשה במוזיאון.

זוהר זסנו, מיכאל אוחנה ועומר דהן במוזיאון (ראובן כהן, מכבי חיפה)זוהר זסנו, מיכאל אוחנה ועומר דהן במוזיאון (ראובן כהן, מכבי חיפה)

במהלך הטקס הודגשו ערכי הזיכרון, הערבות ההדדית והאחדות הלאומית, לצד מסר ברור של תקווה לחזרתם של כל החטופים וחיילי צה"ל בשלום. המעמד לווה בדברי זיכרון ונרות נשמה לזכר הקורבנות וברוח "המשפחה הירוקה", נכחו בו נציגים מכלל שכבות המועדון, אשר באו לחלוק כבוד ולהביע סולידריות עם המשפחות.

שחקן הקבוצה, מיכאל אוחנה, סיכם: “פרויקט מרגש ביותר שמנציח את כל הגיבורות והגיבורים שכבר לא איתנו. אסור לשכוח את שקרה ולזכור כל אחד ואחת מהם".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */