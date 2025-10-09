דור פרץ שוחרר מהנבחרת, אזולאי זומן במקומו

אחרי שעבר אמש (רביעי) בדיקת MRI בשל מיחושים בברכו, קשר מכבי תל אביב, דור פרץ, שוחרר הבוקר מסגל נבחרת ישראל לקראת צמד המשחקים מול נורבגיה ואיטליה. במכבי ת”א מאמינים כי פרץ יהיה כשיר לדרבי התל אביבי לאחר הפגרה וכי הוא זקוק למנוחה בלבד אחרי שלא גילו ממצאים חריגים בבדיקה שהוא עבר בברכו.

מי שזומן במקומו הוא קשרה של מכבי חיפה, איתן אזולאי, שלמעשה יהיה הנציג היחיד של הירוקים בסגל של רן בן שמעון לקראת שני המשחקים במוקדמות מונדיאל 2026.

מדובר בחיסרון משמעותי נוסף לחוליית הקישור של הכחולים-לבנים, זאת לאחר שרק אתמול קשרה של סנט אטיין הצרפתית, מחמוד ג’אבר, שוחרר מהסגל בשל פציעה, ובמקומו זומן קשר מכבי תל אביב, איתמר נוי.