יום שבת, 11.10.2025 שעה 10:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

פליק בוחן להעביר את רשפורד לעמדת החלוץ

דיווח: בעקבות המשבר, מאמן בארסה בוחן שינוי כדי להחזיר את משחק הלחץ. וגם: לאמין ימאל, ראפיניה, פרמין ומה אמר פליק לשחקנים אחרי ההפסד בסביליה?

|
האנזי פליק ומרקוס רשפורד (IMAGO)
האנזי פליק ומרקוס רשפורד (IMAGO)

ברצלונה נמצאת בצומת דרכים. אחרי שני הפסדים כואבים במיוחד - 4:2 לפ.ס.ז’ בליגת האלופות ו-2:1 לסביליה בליגה הספרדית - המאמן האנזי פליק בוחן שינויים משמעותיים, בראשם הצבתו של מרקוס רשפורד בעמדת החלוץ המרכזי. המטרה ברורה: להחזיר את הזהות, הלחץ מקדימה והאינטנסיביות שאפיינו את הקבוצה בעונה שעברה.

התוכנית היא שרשפורד ישחק כחלוץ כאשר בצדדים ישחקו ראפיניה (בשמאל) ולאמין ימאל (בימין), עם פרמין לופס בעמדת הקשר ההתקפי. עם זאת, שלושת האחרונים סובלים מפציעות כרגע ומקווים להיות כשירים עד המשחק מול ג’ירונה ב-18 באוקטובר. אם לא יחלימו, ייתכן שפליק ישמור את התוכנית למשחק מול אולימפיאקוס בליגת האלופות (21.10), מה שיהווה חזרה גנרלית לקלאסיקו מול ריאל מדריד בברנבאו (26.10).

פליק רוצה לראות את ברצלונה חוזרת להיות הקבוצה של העונה שעברה: זו שלחצה באגרסיביות מקדימה ושיחקה עם קו הגנה גבוה כדי ללכוד את היריבה בנבדל. "אם נבצע את הדברים היטב, נוכל לזכות שוב בדברים חשובים", אומרים גם השחקנים.

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

“אם לא ניתן 100% בכל משחק, זה יקרה שוב”

וויצ'ך שצ'סני שחזר להרכב לאחרונה בעקבות פציעתו של ז'ואן גרסיה, חשף בראיון ב’מונדו דפורטיבו’ את המסר של פליק לאחר ההפסד בסביליה: "הוא לא היה מרוצה, זה ברור. כמאמן של ברצלונה, להפסיד שני משחקים בשלושה ימים זה לא מצב אידיאלי. הוא אמר שצריך להחזיר את הקבוצה למסלול, לעבוד קשה, לתת הכול ולחזור להתחרות על תארים כפי שעשינו בעונה שעברה".

שצ'סני הסביר שלדעתו אין מקום לפאניקה, אך יש להבין שכל ירידה באחוזי המאמץ עלולה לעלות ביוקר: "אם לא ניתן 100% בכל משחק, זה יקרה שוב. אבל יש לנו קבוצה חכמה, שכולה מבינה מה נדרש".

העונה הזו לא התחילה טוב עבור השוער הוותיק. לאחר שבעונה שעברה שיחק 30 משחקים והפסיד רק שניים, בעונה הנוכחית הוא כבר הספיק להפסיד בשניים מתוך שלושת משחקיו הראשונים. למרות זאת, שצ'סני נשמע מפויס ובוגר, במיוחד ביחס לתפקידו החדש כמנטור של גארסיה.

שצשצ'סני וגארסיה (IMAGO)

הוא הבהיר שאינו רואה בתפקידו תחרות אלא שליחות: "המטרה שלי היא לעזור לו להצליח. אני לא מתחרה בו. אם אוכל לתרום מהניסיון שלי ולעזור לו להתמודד עם הלחץ, זה יהיה ההישג הכי גדול שלי העונה".

גם לגבי המערכת כולה, שצ'סני שומר על פרופורציות: "השיטה אינה הבעיה. אנחנו צריכים לשפר את הדרך בה אנחנו מיישמים אותה, במיוחד את השליטה בכדור, אחרת הקו הגבוה שלנו יהיה חשוף".

1:7 מדהים לבארסה על באיירן באלופות

השוער הוותיק התייחס גם למעמדו של מארק אנדרה טר-שטגן: "היו לנו שיחות רבות בקיץ. אני חושב שהוא מבין את המצב, גם אם זה מתסכל. הוא מקצוען אמיתי ויש לו עוד מה לתרום. כרגע הוא מתאושש מפציעה ותמיד יש לו מקום". שצ'סני סיפר על מערכת היחסים שלו עם השוערים הגדולים שליוו את הקריירה שלו, דוגמת ג’אנלואיג’י בופון ופטר צ'ך, והסביר שהוא רואה חובה להעביר את הידע לדור הבא: "אני מנסה לעשות עם גארסיה את מה שבופון עשה עבורי. אולי הוא לא ילמד ממני כמו שאני למדתי ממנו, אבל התהליך דומה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */