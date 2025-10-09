פליק בוחן להעביר את רשפורד לעמדת החלוץ

ברצלונה נמצאת בצומת דרכים. אחרי שני הפסדים כואבים במיוחד - 4:2 לפ.ס.ז’ בליגת האלופות ו-2:1 לסביליה בליגה הספרדית - המאמן האנזי פליק בוחן שינויים משמעותיים, בראשם הצבתו של מרקוס רשפורד בעמדת החלוץ המרכזי. המטרה ברורה: להחזיר את הזהות, הלחץ מקדימה והאינטנסיביות שאפיינו את הקבוצה בעונה שעברה.

התוכנית היא שרשפורד ישחק כחלוץ כאשר בצדדים ישחקו ראפיניה (בשמאל) ולאמין ימאל (בימין), עם פרמין לופס בעמדת הקשר ההתקפי. עם זאת, שלושת האחרונים סובלים מפציעות כרגע ומקווים להיות כשירים עד המשחק מול ג’ירונה ב-18 באוקטובר. אם לא יחלימו, ייתכן שפליק ישמור את התוכנית למשחק מול אולימפיאקוס בליגת האלופות (21.10), מה שיהווה חזרה גנרלית לקלאסיקו מול ריאל מדריד בברנבאו (26.10).

פליק רוצה לראות את ברצלונה חוזרת להיות הקבוצה של העונה שעברה: זו שלחצה באגרסיביות מקדימה ושיחקה עם קו הגנה גבוה כדי ללכוד את היריבה בנבדל. "אם נבצע את הדברים היטב, נוכל לזכות שוב בדברים חשובים", אומרים גם השחקנים.

שחקני ברצלונה (IMAGO)

“אם לא ניתן 100% בכל משחק, זה יקרה שוב”

וויצ'ך שצ'סני שחזר להרכב לאחרונה בעקבות פציעתו של ז'ואן גרסיה, חשף בראיון ב’מונדו דפורטיבו’ את המסר של פליק לאחר ההפסד בסביליה: "הוא לא היה מרוצה, זה ברור. כמאמן של ברצלונה, להפסיד שני משחקים בשלושה ימים זה לא מצב אידיאלי. הוא אמר שצריך להחזיר את הקבוצה למסלול, לעבוד קשה, לתת הכול ולחזור להתחרות על תארים כפי שעשינו בעונה שעברה".

שצ'סני הסביר שלדעתו אין מקום לפאניקה, אך יש להבין שכל ירידה באחוזי המאמץ עלולה לעלות ביוקר: "אם לא ניתן 100% בכל משחק, זה יקרה שוב. אבל יש לנו קבוצה חכמה, שכולה מבינה מה נדרש".

העונה הזו לא התחילה טוב עבור השוער הוותיק. לאחר שבעונה שעברה שיחק 30 משחקים והפסיד רק שניים, בעונה הנוכחית הוא כבר הספיק להפסיד בשניים מתוך שלושת משחקיו הראשונים. למרות זאת, שצ'סני נשמע מפויס ובוגר, במיוחד ביחס לתפקידו החדש כמנטור של גארסיה.

שצ'סני וגארסיה (IMAGO)

הוא הבהיר שאינו רואה בתפקידו תחרות אלא שליחות: "המטרה שלי היא לעזור לו להצליח. אני לא מתחרה בו. אם אוכל לתרום מהניסיון שלי ולעזור לו להתמודד עם הלחץ, זה יהיה ההישג הכי גדול שלי העונה".

גם לגבי המערכת כולה, שצ'סני שומר על פרופורציות: "השיטה אינה הבעיה. אנחנו צריכים לשפר את הדרך בה אנחנו מיישמים אותה, במיוחד את השליטה בכדור, אחרת הקו הגבוה שלנו יהיה חשוף".

1:7 מדהים לבארסה על באיירן באלופות

השוער הוותיק התייחס גם למעמדו של מארק אנדרה טר-שטגן: "היו לנו שיחות רבות בקיץ. אני חושב שהוא מבין את המצב, גם אם זה מתסכל. הוא מקצוען אמיתי ויש לו עוד מה לתרום. כרגע הוא מתאושש מפציעה ותמיד יש לו מקום". שצ'סני סיפר על מערכת היחסים שלו עם השוערים הגדולים שליוו את הקריירה שלו, דוגמת ג’אנלואיג’י בופון ופטר צ'ך, והסביר שהוא רואה חובה להעביר את הידע לדור הבא: "אני מנסה לעשות עם גארסיה את מה שבופון עשה עבורי. אולי הוא לא ילמד ממני כמו שאני למדתי ממנו, אבל התהליך דומה".