כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
5 13-78מיורקה20

פרנקי דה יונג: לשחק במיאמי? אני לא מסכים לזה

קפטן ברצלונה בהצהרה חד משמעית אחרי שטבאס אישר את משחק הליגה מול ויאריאל בארה"ב: "אני לא אוהב שנשחק שם". הקפטנים בליגה רוצים להיפגש עם ההנהלה

|
פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

במהלך השבוע שעבר חאבייר טבס, נשיא הלה ליגה, אישר כי המשחק השנוי במחלוקת בין ויאריאל לברצלונה ייערך ב-20 בדצמבר במיאמי. קפטני קבוצות הלה ליגה אינם מסכימים ורוצים לקיים פגישה פנים אל פנים עם ההנהלה. ואם זה לא מספיק, פרנקי דה יונג, אחד מהקפטנים של ברצלונה, הוסיף שמן למדורה במסיבת עיתונאים עם נבחרת הולנד.

פרנקי דה יונג הצהיר: “אני לא אוהב שאנחנו משחקים שם ואני לא מסכים עם זה. זה לא הוגן כלפי הליגה. אני לא חושב שזה נכון עבור השחקנים. אנחנו תמיד מתלוננים על לוח המשחקים ועל הנסיעות המופרזות”. זאת בעקבות העובדה שבארסה תצטרך לטוס יותר מ-8,000 ק"מ למשחק.

הקשר ההולנדי המשיך: “עבור מועדונים, מדובר בהרחבת המותג שלהם ברחבי העולם. זה כנראה מה שחשוב. אני מבין את העמדה, אבל לא הייתי מקבל אותה ואני לא שותף לה”.

פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO)פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO)
1:7 מדהים לבארסה על באיירן באלופות

דה יונג מאמין שמעבר להסכמים מסחריים, השחקנים יהיו אלה שייפגעו הכי הרבה: “המועדונים יקבלו תשלום על זה, אבל אני לא מסכים לשחק משחק ליגה במיאמי. אני מבין שמועדונים אחרים לא מסכימים”, סיכם.

