יום חמישי, 09.10.2025 שעה 09:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ארגנטינאית
ליגה ארגנטינאית 25-26
  
178-1811בוקה ג'וניורס1
1710-1511אוניון2
1711-1311ברקאס סנטרל3
1712-1211אסטודיאנטס4
1610-1211דפנסה חוסטיסיה5
168-1011טיגרה6
168-611הורקאן7
158-1211ארגנטינוס-ג'וניורס8
159-1211סנטרל קורדובה9
148-1011בלגראנו10
1414-911בנפילד11
1212-1011ראסינג קלוב12
1112-1011אינדפנדיינטה ריבדביה13
1017-911ניואלס אולד-בויס14
614-311אלדוסיבי15
  
238-1611דפורטיבו רייסטרה1
227-1611ולס סרספילד2
209-1111לאנוס3
1811-1811ריבר פלייט4
185-1110רוסאריו סנטראל5
168-911סן לורנסו6
1511-1311אתלטיקו טוקומן7
1312-711חימנסיה לה-פלאטה8
1211-810סרמיינטו9
1211-511אינסטיטוטו10
119-511טאיירס קורדובה11
1015-1010פלטנסה12
914-911גודוי קרוז13
610-610אינדפנדיינטה14

מאמן בוקה ג'וניורס מת מסרטן בגיל 69

חדשות עצובות הגיעו מארגנטינה: מיגל אנחל רוסו שנאבק בסרטן מ-2017, נכנע למחלה אחרי החמרה במצבו. שערי הבומבונרה ייפתחו כדי שאוהדים יוכלו להיפרד

|
מיגל אנחל רוסו (IMAGO)
מיגל אנחל רוסו (IMAGO)

הכדורגל הארגנטינאי קיבל חדשות עצובות: מיגל אנחל רוסו, מאמנה של בוקה ג’וניורס ואחת הדמויות המשפיעות בכדורגל הדרום אמריקאי בעשורים האחרונים, הלך לעולמו בגיל 69. רוסו נאבק במחלת הסרטן מאז 2017, תחילה בסרטן הערמונית ובהמשך גם בסרטן בשלפוחית השתן. מאז ספטמבר האחרון הוא היה בחופשת מחלה וטופל בביתו, עד להחמרה שהובילה לפטירתו.

במהלך קריירה של למעלה מ-30 שנה כמאמן, רוסו זכה להישגים רבים, ובראשם הזכייה הבלתי נשכחת עם בוקה ג’וניורס בגביע ליברטדורס בשנת 2007, בעונה בה כיכב חואן רומן ריקלמה. למעלה מעשור לאחר מכן, שב לקווים של בוקה, הפעם כשאותו ריקלמה כבר בתפקיד סגן נשיא המועדון. בשנת 2025, תחת נשיאותו של ריקלמה, רוסו עמד שוב על הקווים של הקבוצה הצהובה-כחולה - הפעם במסגרת גביע העולם למועדונים.

בוקה ג’וניורס פרסמה הודעה רשמית בלילה שבין רביעי לחמישי, בה נמסר: "ה‏מועדון מודיע בצער עמוק על פטירתו של מיגל אנחל רוסו. מיגל השאיר חותם בל יימחה במועדון שלנו, ותמיד ייזכר כדמות של שמחה, חום ומסירות. אנו שולחים את תנחומינו למשפחתו וליקיריו ברגע הכואב הזה. נוח על משכבך בשלום, מיגל היקר".

מיגל אנחל רוסו בימים אחרים (IMAGO)מיגל אנחל רוסו בימים אחרים (IMAGO)

המועדון הודיע גם כי ביום חמישי ובשישי ייפתחו שערי אצטדיון לה בומבונרה לטובת אוהדים המעוניינים לחלוק לו כבוד אחרון. ברשתות החברתיות זרמו הודעות תנחומים מרחבי ארגנטינה – החל מהיריבות הגדולות ביותר של בוקה, כמו ריבר פלייט ואינדפנדיינטה, ועד לקבוצות אותן אימן רוסו במהלך הקריירה, ובהן ראסינג, סן לורנסו, ולס, קולון, אסטודיאנטס ועוד.

רוסו החל את דרכו כשחקן בקבוצת אסטודיאנטס, בה שיחק כקשר אחורי במשך כל הקריירה שלו – מ-1975 ועד 1989, עם לא פחות מ-435 הופעות ו-11 שערים. במדי נבחרת ארגנטינה רשם 17 הופעות.

כמאמן, מעבר להצלחות עם בוקה, הדריך רוסו שורה ארוכה של קבוצות בארגנטינה ובחו"ל, כולל סן לורנסו, ראסינג, ולס, אוניברסידד דה צ'ילה, מיז'ונריוס (קולומביה), אליאנסה לימה (פרו), סרו פורטניו (פרגוואי) ואל נאסר הסעודית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */