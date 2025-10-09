מאמן בוקה ג'וניורס מת מסרטן בגיל 69

הכדורגל הארגנטינאי קיבל חדשות עצובות: מיגל אנחל רוסו, מאמנה של בוקה ג’וניורס ואחת הדמויות המשפיעות בכדורגל הדרום אמריקאי בעשורים האחרונים, הלך לעולמו בגיל 69. רוסו נאבק במחלת הסרטן מאז 2017, תחילה בסרטן הערמונית ובהמשך גם בסרטן בשלפוחית השתן. מאז ספטמבר האחרון הוא היה בחופשת מחלה וטופל בביתו, עד להחמרה שהובילה לפטירתו.

במהלך קריירה של למעלה מ-30 שנה כמאמן, רוסו זכה להישגים רבים, ובראשם הזכייה הבלתי נשכחת עם בוקה ג’וניורס בגביע ליברטדורס בשנת 2007, בעונה בה כיכב חואן רומן ריקלמה. למעלה מעשור לאחר מכן, שב לקווים של בוקה, הפעם כשאותו ריקלמה כבר בתפקיד סגן נשיא המועדון. בשנת 2025, תחת נשיאותו של ריקלמה, רוסו עמד שוב על הקווים של הקבוצה הצהובה-כחולה - הפעם במסגרת גביע העולם למועדונים.

בוקה ג’וניורס פרסמה הודעה רשמית בלילה שבין רביעי לחמישי, בה נמסר: "ה‏מועדון מודיע בצער עמוק על פטירתו של מיגל אנחל רוסו. מיגל השאיר חותם בל יימחה במועדון שלנו, ותמיד ייזכר כדמות של שמחה, חום ומסירות. אנו שולחים את תנחומינו למשפחתו וליקיריו ברגע הכואב הזה. נוח על משכבך בשלום, מיגל היקר".

מיגל אנחל רוסו בימים אחרים (IMAGO)

המועדון הודיע גם כי ביום חמישי ובשישי ייפתחו שערי אצטדיון לה בומבונרה לטובת אוהדים המעוניינים לחלוק לו כבוד אחרון. ברשתות החברתיות זרמו הודעות תנחומים מרחבי ארגנטינה – החל מהיריבות הגדולות ביותר של בוקה, כמו ריבר פלייט ואינדפנדיינטה, ועד לקבוצות אותן אימן רוסו במהלך הקריירה, ובהן ראסינג, סן לורנסו, ולס, קולון, אסטודיאנטס ועוד.

רוסו החל את דרכו כשחקן בקבוצת אסטודיאנטס, בה שיחק כקשר אחורי במשך כל הקריירה שלו – מ-1975 ועד 1989, עם לא פחות מ-435 הופעות ו-11 שערים. במדי נבחרת ארגנטינה רשם 17 הופעות.

כמאמן, מעבר להצלחות עם בוקה, הדריך רוסו שורה ארוכה של קבוצות בארגנטינה ובחו"ל, כולל סן לורנסו, ראסינג, ולס, אוניברסידד דה צ'ילה, מיז'ונריוס (קולומביה), אליאנסה לימה (פרו), סרו פורטניו (פרגוואי) ואל נאסר הסעודית.