יום חמישי, 09.10.2025 שעה 09:35
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"אוחנה מצוין באימונים, לא ברור למה יושב ביציע"

במכבי חיפה מופתעים מאי הכללת הקשר בסגל למשחקי הקבוצה: "יש לו כישרון ויכולת טובה, אפשר להשתמש בו יותר". וגם: עיסאת ירשום הופעת בכורה ברומניה

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

אחת ההחתמות הראשונות, ואולי המפתיעות, של מכבי חיפה בקיץ האחרון הייתה החתמתו של הקשר בן ה-29, מיכאל אוחנה, ששיחק בעונה הקודמת בעירוני טבריה. במכבי חיפה האמינו שהשחקן המוכשר, שהוכיח לא אחת כמה כישרון יש לו ברגליים, יהיה תוספת משמעותית מהספסל.

כזכור, מיד עם החתמתו אמר אוחנה: “אני שמח ומאושר להגיע למועדון גדול כמו מכבי חיפה. מועדון עם היסטוריה מפוארת. נרגש ומצפה כבר להצטרף לאימונים עם החברים החדשים שלי, והכי אני מחכה כבר להגיע לסמי עופר ולפגוש את הקהל האדיר של מכבי חיפה. בכל פעם שהגעתי לסמי הרגשתי את העוצמות, עכשיו אני רוצה לחוות את זה כשחקן ירוק”.

בפועל, מתברר שציפיות לחוד ומציאות לחוד. לא רק שאוחנה במשחקי הליגה עד כה בסמי עופר לא פגש ולא חווה את העוצמות של אוהדי מכבי חיפה, אלא שגם במשחקי החוץ הוא מוצא את עצמו מחוץ לסגל. כלומר, בששת משחקי הליגה הראשונים אוחנה לא זומן לסגל הקבוצה. אם במשחק הליגה הראשון או השני היה תירוץ שאוחנה התאושש מפציעה ויחזור בהדרגה, הרי שבשאר המשחקים אוחנה לא זומן נטו בגלל החלטה מקצועית ולא בגלל שום דבר אחר.

במכבי חיפה יש מי שמשתוממים לנוכח המצב הקיים, לפיו דייגו פלורס בוחר שלא לזמן את אוחנה למשחקים, בעיקר בגלל שתי סיבות עיקריות – האחת, שאוחנה כשיר במאת האחוזים, והשנייה, היכולת שאוחנה מציג באימונים.

“אוחנה מצוין באימונים, וההחלטה פעם אחר פעם לא לשלב אותו ולהציב אותו ביציע ממש לא ברורה, במיוחד כאשר הקבוצה שלנו יכולה להשתמש בכישורים שלו כשחקן שעולה מהספסל”, אמרו בקבוצה.

לאוחנה היה ברור מראש שהוא לא הגיע ככינור ראשון. בשל המצב שהסתמן לאורך השבועות האחרונים, אוחנה כבר שוחח יותר מפעם אחת עם הצוות המקצועי, והמסר שקיבל היה שיש סגל גדול וכולם טובים, ועליו יהיה לחכות להזדמנות שלו.

בעניין אחר, הבלם ליסב ליסאת אמור לערוך היום, במדי הנבחרת הבוגרת של רומניה, את הופעת הבכורה שלו מול מולדובה, דבר שיסתום את הגולל על הסיכוי של עיסאת לשחק בעתיד בנבחרת ישראל.

