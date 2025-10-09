"הונאה, הטעיה ומצג שווא": אוהד תובע את לברון

אחרי התעלול השיווקי של לברון ג’יימס, אוהד לוס אנג’לס לייקרס הגיש תביעה נגד הכוכב בבית משפט לתביעות קטנות, זאת בעקבות פרסום שעשה השחקן ברשתות החברתיות ושהתברר, לטענת האוהד, כהטעיה מכוונת. לפי הדיווח של ‘TMZ Sports’, האוהד, אנדרו גארסיה בן ה-29, טוען כי נפל קורבן לפרסום שגוי שביצע לברון, מה שהוביל אותו לרכוש כרטיסים יקרים למשחק עתידי תחת רושם שגוי של פרישה מתקרבת.

בתביעה שהגיש טוען גארסיה כי רכש שני כרטיסים למשחק של הלייקרס בקליבלנד ב-31 במרץ 2026, במחיר של 432.83 דולר לכרטיס, מתוך מחשבה שזה יהיה משחקו האחרון של לברון בעיר הולדתו. לאחר שהובן כי מדובר בפרסומת בלבד, לדבריו, ירד ערכם של הכרטיסים בצורה דרמטית.

"לא הייתי קונה את הכרטיסים אם לא הייתי סבור שהוא עומד לפרוש. פשוט וקל", אמר גארסיה, שמעריך כי נגרם לו נזק של כ-865.66 דולר. בתביעה הוא מציין טענות כמו "הונאה, הטעיה, מצג שווא וכל עילה משפטית רלוונטית אחרת", ודורש פיצוי בהתאם.

לברון ג'יימס (IMAGO)

כזכור, לברון בן ה-40 העלה פוסט ברשתות החברתיות שבו הכריז כי הוא מתכוון לחשוף את "ההחלטה השנייה" שלו - התייחסות ברורה להחלטה המפורסמת מ-2010 לעבור מקליבלנד למיאמי. ה"הכרזה" שנקבעה ליום שלישי, 7 באוקטובר בשעה 12:00 לפי שעון מזרח ארה"ב, עוררה גל ספקולציות ברשת. אוהדים רבים סברו כי מדובר בהודעת פרישה רשמית מה-NBA או לכל הפחות במהלך משמעותי נוסף בקריירה של לברון, כמו בקשת טרייד מהלייקרס.

אולם בפועל, ההכרזה התבררה כקמפיין פרסומי בלבד - שיתוף פעולה חדש בין לברון לחברת המשקאות החריפים, "הנסי”. הפוסט שסיים את הסאגה כלל את המשפט: “ההחלטה התקבלה, לחיי עונה 23”, מה שהבהיר כי לברון ממשיך לעונה נוספת, ושכל הסיפור היה למעשה חלק מקמפיין פרסומי.

התגובה בקרב האוהדים הייתה מהירה וחלקה גם כועסת. מספר פרשנים אף תהו על שיקול הדעת של לברון וצוותו, כשבחרו לבצע מהלך פרסומי באופן שמעורר ציפיות כה גדולות. בין המבקרים היה גם דן שנוף מה’את’לטיק’, שכתב: "לא אאשים את לברון על כך שהוא מנצל הזדמנות כלכלית גדולה, אבל קשה להבין איך הוא וצוותו חשבו שזו דרך נכונה לשווק את זה. כנראה מדובר בצ'ק גדול במיוחד".

עונת 2025/26 של ה-NBA תיפתח בעוד קצת פחות משבועיים כאשר הלייקרס יפגשו את גולדן סטייט. נכון לעכשיו, לברון מתמודד עם פציעה שתמנע ממנו להשתתף במשחקי ההכנה, אבל הפרק הזה בקריירה שלו, לפחות בעיני חלק מהאוהדים, הותיר טעם מר.