גלוך במקום הרביעי במסירות לשליש האחרון

לידיעת הייטינחה: על פי נתון שפורסם, הישראלי מדורג ברשימה יוקרתית של שחקני כנף בליגות הבכירות באירופה מתחת לגיל 23, במסירות לחלק האחרון במגרש

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

הכישרון הישראלי נע בין הספסל להרכב, אך מצליח להרשים בכל זאת במדי אייאקס, כשעל פי נתונים שפורסמו לאחרונה, אוסקר גלוך מדורג במקום הרביעי בין שחקני הכנף והקשרים ההתקפיים מתחת לגיל 23 בליגות הבכירות באירופה, בכל הנוגע למספר המסירות לשליש האחרון של המגרש, נתון המעיד על תרומה משמעותית בבניית משחק התקפה.

על פי הסטטיסטיקה, גלוך רושם 5.77 מסירות לשליש האחרון בממוצע למשחק, נתון שמציב אותו בצמרת לצד כמה מהכישרונות הגדולים בעולם. בילאל אל חאנוס מוביל עם ממוצע של 6.63, ארדה גולר עם 6.48, ניקו פאס עם 6.03 והורחיי סודאקוב סוגר את הטופ חמש עם 5.76.

גלוך רשם עד כה העונה עשר הופעות במדי קבוצתו ההולנדית החדשה, אליה הצטרף בקיץ. במהלכן, כבש הכישרון הישראלי שלושה שערים והוסיף עוד בישול אחד.

