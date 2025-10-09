"ראיתי את המשחק שלכם והעברתי בדקה ה-70"

נבחרת ישראל תתארח ביום שבת (19:00) אצל נבחרת נורבגיה למשחק במסגרת המחזור השישי של מוקדמות מונדיאל 2026, זאת לאחר שבסיבוב הראשון הכחולים-לבנים נכנעו 4:2 לסקנדינבים.

בינתיים, בנורבגיה מתכוננים למשחק ובגוף התקשורת המוביל בנורבגיה, ‘TV 2’, התמקדו במאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון. בכתבה הראשית של האתר, פורסם כי המאמן הישראלי צפה במשחק הקודם של הנבחרת הנורבגית, מול מולדובה.

באתר נכתב: “ביום שלישי, 9 בספטמבר, התיישב מאמן ישראל, רן בן שמעון, לצפות במשחק של נורבגיה נגד מולדובה. בידיעה שנורבגיה היא יריבתה הבאה, הוא רצה לראות אם מולדובה מצליחה לחשוף חולשות כלשהן, אותן ישראל עצמה תוכל לנצל באוקטובר, אבל בן שמעון הבין מהר מאוד שהמשחק יפגע בהכנות שלו ושל השחקנים למשחק החשוב מאוד בין נורבגיה לישראל. כאשר נורבגיה הובילה 7:1, הוא ראה מספיק”.

בן שמעון התראיין לאתר הנורבגי וסיפר: “נורבגיה חשפה את כל החולשות של מולדובה. הפסקתי לראות את המשחק כשנותרו 20 דקות, במקום זאת צפיתי בסרט עם הילדים שלי. אין לנו מה לקחת מהמשחק הזה. אני גם לא אראה את המשחק לשחקנים שלי. יש לנו מספיק חומרים ממשחקים אחרים, אבל המשחק מול מולדובה, אנחנו לא נשתמש בו”.