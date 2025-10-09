יום חמישי, 09.10.2025 שעה 09:36
יורוליג 25-26
100%171-1832ולנסיה1
100%165-1732ז'לגיריס2
67%271-2803הפועל ת"א3
50%185-1792אולימפיאקוס4
50%165-1662אנדולו אפס5
50%170-1872מונאקו6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%161-1772פנרבחצ'ה10
50%175-1792ליון וילרבאן11
50%182-1832פנאתינייקוס12
50%190-1782פאריס13
50%167-1562פרטיזן בלגרד14
50%151-1572ריאל מדריד15
50%171-1682וירטוס בולוניה16
50%179-1702דובאי17
33%276-2753מכבי ת"א18
0%204-1912באסקוניה19
0%189-1702הכוכב האדום20

מחסום פסיכולוגי של הפועל? לדרבי חוקים משלו

פודקאסט האדומים מסכם את ההפסד למכבי: הביקורת על איטודיס, ההופעה הרעה של מיציץ', הבעיה בעמדה 4 ולמה כל הזרים צריכים להגיע למשחק הליגה? האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב הגיעה אמש (רביעי) כפייבוריטית ברורה לדרבי התל אביבי במסגרת המחזור השלישי ביורוליג וקיוותה לשמור על מאזן מושלם, אך החבורה של דימיטריס איטודיס נוצחה 103:90 וספגה את הפסדה הראשון במפעל.

תומר חבז, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכמו את ההפסד בעוד פרק בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE: הביקורת על איטודיס, הגישה הפחות טובה, ההופעה הרעה של וסיליה מיציץ׳ והבעיה בעמדה מספר ארבע.

איטודיס: לא הגיע לנו לנצח

עוד בפרק: היכולת הירודה של ג’ונתן מוטלי, מתי ייפתר העניין עם חלק מהקהל, השבוע הכפול שמצפה, הסיטואציה עם בר טימור ולמה כל הזרים צריכים להגיע למשחק הליגה? האזנה נעימה.

