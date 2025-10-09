איך קטש פירק את איטודיס דווקא דרך ההגנה?

מכבי תל אביב פירקה את הפועל תל אביב בדרבי האירופי עם ניצחון 90:103 ביורוליג, אבל הפעם זה קרה בדרך אחרת לגמרי - לא בזכות ההתקפה, אלא דווקא דרך ההגנה.

בפודקאסט החדש של מכבי ת”א ב-ONE, בהשתתפות לי נוף, רועי לוין ומשה ברדה, דיברנו על השינוי של עודד קטש על הקווים, זה שהצליח לפרק את דימיטריס איטודיס במשחק טקטי.

כמו כן ניסינו להבין איך קטש שינה את הגישה ופירק את איטודיס דווקא דרך הצד ההגנתי, מתי בפעם האחרונה מכבי ניצחה בזכות ההגנה ומה זה אומר על המשך העונה של הצהובים?

עודד קטש ולוני ווקר (רדאד ג'בארה)

דאוטין: "הרגשה מדהימה, מרוצה מהיכולת"

דיברנו גם על אושיי בריסט, שסגר את וסיליה מיצ׳יץ׳ כמו מנעול, על לוני ווקר שהגיע לעבודה עם אנרגיות של כוכב אמיתי, ועל העובדה שגם אחרי הניצחון הגדול - מכבי עדיין מחפשת את ה-DNA שלה. ומי השחקן שבדרך החוצה מהקבוצה? האזינו.