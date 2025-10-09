"מכבי עשתה לנו בית ספר, צריך לחקור לעומק"

הלם עצום בהפועל תל אביב. האדומים הגיעו כפייבוריטים בגדול לדרבי הראשון אי פעם ביורוליג אתמול (רביעי), הגיעו עדיפים לאירוע כל כך היסטורי, רצו לתת סימן קריאה לא קטן לפתיחה הנהדרת של העונה, אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד – חניכיו של דימיטריס איטודיס רשמו משחק אימים נגד מכבי תל אביב, והפסידו 103:90.

דממת אלחוט בסיום בקרב המועדון, כשכל אחד ניגש לאוטו שלו עם הפרצוף למטה ושהוא לא יודע לעכל את מה שקרה. בסופו של דבר, הקבוצה קיבלה סטירה וירדה לקרקע בגדול, כשגם אם מעטים אולי בציבור חשבו שמכבי ת”א יכולה לנצח, אף אחד לא חשב שהיא יכולה לחגוג ככה ולגרום להפועל להיות חסרת אונים כל כך.

במועדון לא ידעו לעכל את מה שקרה: “נצטרך לחקור לעומק את מה שקרה כאן בהגנה. לחטוף 103 נקודות במשחק כזה לא מתקבל בשום צורה. מכבי תל אביב באה עם חרב בין השיניים, באה להילחם על הכבוד שלה, והיא עשתה לנו בית ספר. היא רצתה את זה יותר, וזה מה שהכי כואב. עם זאת, גם אחרי הניצחונות לא הרמנו את האף, וגם עכשיו לא נאבד את זה. אמנם זה כואב פי כמה וכמה כי זה דרבי, אבל העונה עוד ארוכה ואת הכסף סופרים במדרגות”.

איטודיס: לא הגיע לנו לנצח

בהפועל תל אביב היה גם שוק מהרמה של כמה שחקנים, כשמי שקיבלו לא מעט ביקורת היו ג’ונתן מוטלי, שלא מצליח עד כה להזכיר אפילו בקצת את הכוכב שהיה אשתקד, וסיליה מיציץ’, שאיבד כדור אחר כדור ולא הופיע למשחק, ומכל השחקנים בלי יוצא מן הכלל הייתה אכזבה גדולה מההגנה, ומכך שהם אפשרו למכבי ת”א לקלוע 103 נקודות.

אלייז’ה ברייאנט שיתף: “מה קרה במשחק? מכבי ת”א קלעה יותר נקודות מאיתנו. האם הם רצו את זה יותר מאיתנו? לדעתי בהחלט, אני חושב שהם באו בלי ניצחונות וללא ספק הייתה להם יותר אנרגיה מאיתנו, זה משהו שאנחנו חייבים להשתפר בו, אבל הפעם הם היו הקבוצה הטובה יותר והגיע להם לנצח, אנחנו חייבים להיות טובים יותר. מה שאמרתי לשחקנים אשמור בחדר ההלבשה, אבל ברור שחייבים להיות עם יותר אנרגיה, ולהילחם יותר. הדבר הכי גדול כאן זו ההגנה שלנו, חייבים להיות טובים יותר בזה, לא רק כאן אגב, גם במשחקים שניצחנו, פשוט בניצחונות זה מכפה, קל יותר ללמוד אחרי הפסד, אבל אתה אף פעם לא מפסיד, אתה רק לומד. זו כאפה טובה עבורנו, כשאתה נופל בחיים זו הזדמנות להסתכל במראה, להראות ממה אתה עשוי, ולראות איך אפשר להשתפר”.

אלייז'ה בראיינט מאוכזב (רדאד ג'בארה)

קולין מלקולם דיבר גם הוא: “ברגעים המכריעים ניסינו הכל כדי לחזור, ניסינו להרים את הקצב במשחק ולגרום להם לאבד, ולפעמים זה נותן דברים פתוחים בצד השני, אבל לא הפסדנו את המשחק בסוף, הפסדנו לפני כשנתנו להם לברוח, חייבים להשתפר בהגנה פשוט. נתנו לשחקנים הלא נכונים לזרוק, כשאתה נותן לקלעים טובים לזרוק אז זו התוצאה. נצפה בווידאו, ונתקן את זה. ידענו שמכבי תבוא להילחם על חייה, אז ידענו למה לצפות, ויש הרבה דברים שגרמו להפסד, אבל אני לא חושב שמכבי רצתה יותר, ללא ספק אבל כשחטפנו אגרוף לא נתנו אגרוף בחזרה. תמיד יש דברים טובים לקחת, בסוף אנחנו חיים והכל בסדר. אחזור הביתה, למשפחה שלי, אבל מבחינת כדורסל אפשר לקחת כמה דברים טובים, הדרך שבה הזזנו את הכדור ועוד. כולנו קבוצה חדשה, יש לנו מה להסיק. זה כואב, כי זה דרבי ויש רגשות, אבל בסוף זה הפסד, זה נחשב כאחד, לא כיותר, אז הדבר הבא זה לבוא לאימון ולתקן, זה מתחיל ממני שאבוא עם האנרגיה, במיוחד בהגנה, ומשם נתקדם”.

האדומים יישארו יום נוסף בבולגריה, כשהיום הם יעשו אימון קל ויצפו בלא מעט וידאו. ביום שישי בערב הקבוצה תמריא לישראל לקראת המשחק הראשון בליגה, בו היא תארח את קריית אתא (ראשון, 20:50). בקבוצה ככל הנראה יעדיפו שלא לתת לים מדר לשחק, אך כן הרכז צפוי לשוב לאימונים עם הקבוצה בקרוב בתקווה שהוא יוכל לשחק במשחק הבא ביורוליג. אגב, המשחק הבא יהיה שחזור חצי גמר היורוקאפ, והפועל תל אביב תגיע לוולנסיה בדיוק חצי שנה מאז הניצחון הגדול דאז, עם אותו סל ניצחון מפורסם של מרקוס פוסטר.

קולין מלקולם וכריס ג'ונס מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

ברונו קבוקלו יעבור בקרוב ניתוח בגב שלו, ואם הכל יילך כשורה הוא צפוי להיות מושבת לכחודשיים. הליגה תעזור להפועל תל אביב להתחיל לשלב שחקנים שרק מתאמנים ולא ממש מקבלים הזדמנות לשחק ביורוליג, כמו הישראלים בדמות בר טימור, איתי שגב, גיא פלטין, יפתח זיו, עוז בלייזר וגם כמה מהזרים כמו טיילר אניס. בנוסף, בהפועל מקווים שדרך הליגה שחקנים שפתחו מעט פחות טוב יצברו ביטחון, כמו ג’ונתן מוטלי.