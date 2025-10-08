עדיין חולמת מונדיאל: זמביה גברה 0:1 על טנזניה

המחזור התשיעי של מוקדמות המונדיאל באפריקה המשיך אמש (רביעי), כשנבחרת זמביה של אברהם גרנט וקינגס קאנגווה גברה 0:1 על טנזניה. פשיון סקאלה כבש את השער היחיד במשחק. עמנואל בנדה (בני ריינה), ג’וסף סאבובו (הפועל באר שבע) וקנדי מוסונדה (הפועל רמת גן) עלו מהספסל.

המשחק התאפיין בגישושים מצד שתי הקבוצות, כששתיהן לא הצליחו למצוא את הרשת אחת של השנייה במחצית הראשונה. החצי השני היה אחר, כשפשיון סקאלה כאמור פרץ את הסכר עבור האורחת בדקה ה-75 וניצח לה את המשחק.

עבור אברהם גרנט, מדובר בניצחון קריטי, שמשאיר את חלום העלייה לפלייאוף המונדיאל מהמקום השני בבית. זמביה ניצבת כעת במקום הרביעי, עם משחק פחות מניז’ר שנמצאת שלוש נקודות מעליה במקום השני. מרוקו היא הקבוצה בבית שהבטיחה כבר עלייה ישירה לטורניר הגדול בעולם הכדורגל.