עידן ורד צפוי לרשום דקות בכורה מול טבריה

לאחר הניצחון המשכנע ביום שבת על מכבי יפו, מכבי פתח תקווה תנצל את העובדה שלא תשחק במחזור הלאומית הקרוב (בשל הימצאות שחקניה עם הנבחרת הצעירה) כדי לקיים הבוקר (חמישי) משחק אימון.

הקבוצה של נועם שוהם תפגוש את עירוני טבריה של אלירן חודדה במגרש האימונים הביתי, אך עוד קודם לכן, נבדקה האפשרות לקיים משחק אימון מול מוליכת ליגת העל הפועל ב"ש, אך הוא בוטל.

הסיבה? בב"ש רצו לארח את ההתמודדות במגרשם או לחלופין באצטדיון, אך באיצטדיון המושבה הטילו וטו ולכן המשחק בוטל ובסוף המלאבסים יפגשו את הצפוניים.

מי שצפוי לרשום דקות בכורה לא רשמיות במדי הקבוצה הוא הקשר עידן ורד, שמגביר קצב באימונים ונכנס לאט לאט לכושר. המגן הימני גיא דזנט, עדיין פצוע ואמור לחזור לכל המוקדם למשחק הליגה בעוד שני מחזורים מול בני יהודה.