קטש: מהחוויות האלה נבנה האופי של קבוצה

מכבי תל אביב השיגה אמש (רביעי) את ניצחונה הראשון ביורוליג העונה ועשתה זאת דווקא מול סוללת הכוכבים של הפועל תל אביב עם 90:103 ענק לחבורה של עודד קטש.

קטש אמר בסיום: “היינו צריכים להגיב אחרי המשחקים הקודמים, אנחנו בונים אופי ואהבתי את התגובה. היו 3 אימונים טובים, שחקנים הבינו את המשמעות של חוסר האגרסיביות. זה היה ניצחון גדול עבורנו, לא באמת הייתי יכול לצפות ולהאמין שזו תהיה התוצאה. נשארנו שם כל המשחק, היינו חזקים מנטלית ונצמדנו לתוכנית משחק שלנו. גרמנו להם ליותר איבודים, היינו שם בריבאונד, שיחקנו נגד קבוצה מאוד איכותית”.

“היינו צריכים זמן, לאט לאט השחקנים מרגישים יותר בנוח. יש הרבה עבודה, אבל לוקחים מזה הרבה ביטחון. מהחוויות האלה נבנה האופי של קבוצה, לאוהדים שלנו זה היה מתוק במיוחד, אבל לא צריך לצאת מפרופורציות. חושבים על שינוי, אבל אני סומך על קלאודיו שיעשה את הדבר הנכון עבורנו”.

דאוטין: "הרגשה מדהימה, מרוצה מהיכולת"

תמיר בלאט הוסיף על מאמנו: “אני חושב שהראינו היום אופי וזה היה הדבר הכי חשוב, שמח מאוד שהניצחון הראשון הוא בדרבי. חשוב מאוד, אנחנו קבוצה חדשה, עם הרבה שחקנים חדשים, וחסרי ניסיון באירופה, ונצטרך להמשיך לעבוד קשה כדי להגיע למעלה”.

רומן סורקין סיפר: “כולם הבינו שזה משהו חשוב לנו בתור מועדון, מיום ליום נראה יותר טוב כי אנחנו קבוצה חדשה, מאמין בחברים שלי. יש לנו המון עבודה, יש הרבה במה להתעסק. הסבירו לנו מה החשיבות ומה זה דרבי, חילחל לשחקנים והראינו גם אופי שזה מעבר לכדורסל”.