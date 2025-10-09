יום חמישי, 09.10.2025 שעה 15:58
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
285-931ריטאס וילנה1
283-891פרומיתאס2
189-831היידלברג3
193-851לגיה ורשה4
 בית 2 
265-931נימבורק1
276-811שאלון2
181-761אלבה ברלין3
193-651סבאח באקו4
 בית 3 
273-911חובנטוד בדאלונה1
274-841הפועל חולון2
184-741בורסאספור3
191-731שולה4
 בית 4 
278-841טנריפה1
286-901טופאש בורסה2
190-861בני הרצליה3
184-781טראפני שארק4
 בית 5 
263-781וירצבורג1
282-941גלאטסראיי2
194-821איגוקאה3
178-631טרייסטה4
 בית 6 
254-841סולנוקי אולאי1
253-691א.א.ק. אתונה2
169-531ו.א.פ ריגה3
184-541לוויצה פטריוטי4
 בית 7 
266-971מלאגה1
293-951קרדיצה2
195-931אוסטנד3
197-661מרסין4
 בית 8 
261-981גראן קנאריה1
273-741סובוטיקה ספרטק2
174-731לה מאן3
198-611בנפיקה ליסבון4

פרנקו: כל ניצחון ב-BCL הוא כמו זהב עבורנו

מאמן הפועל חולון מרוצה אחרי הניצחון על בורסאספור, אך גם זהיר: "הייתה קדם עונה קשה, גאה בשחקנים". שביעות רצון ממקריי, וולטון ג'וניור ומנפורד

|
דני פרנקו (רועי כפיר)
דני פרנקו (רועי כפיר)

הפועל חולון פתחה אתמול (רביעי) את קמפיין ליגת האלופות שלה לעונת 25/26 ברגל ימין לאחר ניצחון 74:84 על בורסאספור שבהחלט יכול להיות שווה לה הרבה יותר, לאור העובדה שמדובר היה בניצחון בפער דו ספרתי על חניכיו של ננאד מרקוביץ', שכן ההפרשים בהחלט יכולים לשחק תפקיד בדירוג הסופי בבית. הקבוצה כזכור תישאר בסומבות'יי כאשר בשבוע הבא הסגולים יארחו את חובנטוד בדאלונה של ריקי רוביו ואנטה טומיץ'.

המשחק הראשון בקמפיין אירופי יכול להיות מאוד 'טריקי' ומהבחינה הזו המשחק מול בורסאספור, שגם הגיעה מהמוקדמות, בהחלט ענה להגדרה. בכל זאת קבוצה שהגיעה מהמוקדמות מן הסתם מגיעה עם יותר משחקים ברזומה שלה והיא אמורה וצפויה להיות מוכנה יותר. תוסיפו לכך את העובדה שחולוניה פותחת את העונה האירופית שלה בליגת האלופות של פיב"א עם שני משחקי בית, הרי שהשורה התחתונה באשר לחשיבות של צמד המשחקים עם דגש על הראשון עולה אקספוננציאלית.

במועדון לקחו את המשחק בפרופורציות המתאימות למשחק ראשון מהבחינה שהקבוצה עדיין נמצאת בתהליך של התגבשות, הרי לצד הקיץ המעניין שעבר על הסגולים, הייתה כבר מכת פציעות כך שכפי שהעידו והבהירו בסביבת הקבוצה, חלק מהשחקנים שיחקו רק שבוע יחדיו. יתרה מכך, הקבוצה קיבלה בחזרה את חסן מרטין רק השבוע לאחר שנפצע באחד האימונים של הקבוצה. 

גג'ורדן מקריי בטירוף. בחולון מרוצים מהמשחק שלו (רועי כפיר)

בצד המקצועי, בחולוניה היו מרוצים מאוד מהמאמץ ההגנתי שהקבוצה הראתה במחצית השנייה ומהדרך שבה עלו אליה, "העיקר שצלחנו את זה" אמרו במועדון כשדיברו על החשיבות של שמירה על הבית.

הביג 3

המונח המדובר נהגה אולי בליגה שנחשבת לטובה בעולם, אך יחד עם זאת מבחינתה של חולוניה היא קיבלה חתיכת בינגו משלושה שחקנים מוכחים שבהיעדר מונח אחר פשוט התפוצצו על הקבוצה הטורקית. כמה התפוצצו? 65 נקודות מתוך ה-84 שקלעה הקבוצה בסך הכל. בסביבת הקבוצה היו כמובן מרוצים מג'ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד ומדריק וולטון ג'וניור ומצפים כבר לראות כיצד השאר יכנסו לעניינים בהמשך. 

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: “תחילה אני רוצה להודות לכל הארגון כאן שנותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להרגיש בבית עד כמה שאפשר ואנחנו מרגישים בדיוק כך. מגיע גם כבוד לבורסאספור ולמאמן מרקוביץ' שהוא מאמן גדול, והם הוכיחו שהם קבוצה טובה מאוד כשהביסו קבוצות בדרך ל-BCL ולהיות בקבוצה הזו. המשחק הזה הטריד אותנו כי הייתה לנו קדם עונה קשה ובעיקרון היה לנו שבוע אחד לחבר את הקבוצה לקראת המשחק החשוב הזה בבית, אז הייתי קצר עם השחקנים שלי ואמרתי להם שאני סופר גאה בהם, ובגישה ובבגרות שהם הראו. לכמה שחקנים היה משחק טוב, אבל בסופו של דבר הקבוצה עזרה להם לשחק כך. אני מאוד שמח על הניצחון הזה ואני בטוח שבעתיד נהיה טובים, אבל כל ניצחון ב-BCL כרגע הוא כמו זהב עבורנו”. 

אקסבייר מנפורד. שביעות רצון ממנו (רועי כפיר)אקסבייר מנפורד. שביעות רצון ממנו (רועי כפיר)

מנפורד הוסיף: “זה היה משחק נהדר ואני סופר גאה בקבוצה שלנו, לא היה לנו זמן רב ביחד כך שזו קבוצה חדשה, אז לבוא ביחד ולהיות נחושים ולנצח את המשחק זה היה משחק נהדר. אני מוריד את הכובע בפני בורסאספור, הם קבוצה נהדרת שמאומנת היטב ומשחקת חזק אבל אני שמח עבור השחקנים שלנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */