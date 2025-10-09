פרנקו: כל ניצחון ב-BCL הוא כמו זהב עבורנו

הפועל חולון פתחה אתמול (רביעי) את קמפיין ליגת האלופות שלה לעונת 25/26 ברגל ימין לאחר ניצחון 74:84 על בורסאספור שבהחלט יכול להיות שווה לה הרבה יותר, לאור העובדה שמדובר היה בניצחון בפער דו ספרתי על חניכיו של ננאד מרקוביץ', שכן ההפרשים בהחלט יכולים לשחק תפקיד בדירוג הסופי בבית. הקבוצה כזכור תישאר בסומבות'יי כאשר בשבוע הבא הסגולים יארחו את חובנטוד בדאלונה של ריקי רוביו ואנטה טומיץ'.

המשחק הראשון בקמפיין אירופי יכול להיות מאוד 'טריקי' ומהבחינה הזו המשחק מול בורסאספור, שגם הגיעה מהמוקדמות, בהחלט ענה להגדרה. בכל זאת קבוצה שהגיעה מהמוקדמות מן הסתם מגיעה עם יותר משחקים ברזומה שלה והיא אמורה וצפויה להיות מוכנה יותר. תוסיפו לכך את העובדה שחולוניה פותחת את העונה האירופית שלה בליגת האלופות של פיב"א עם שני משחקי בית, הרי שהשורה התחתונה באשר לחשיבות של צמד המשחקים עם דגש על הראשון עולה אקספוננציאלית.

במועדון לקחו את המשחק בפרופורציות המתאימות למשחק ראשון מהבחינה שהקבוצה עדיין נמצאת בתהליך של התגבשות, הרי לצד הקיץ המעניין שעבר על הסגולים, הייתה כבר מכת פציעות כך שכפי שהעידו והבהירו בסביבת הקבוצה, חלק מהשחקנים שיחקו רק שבוע יחדיו. יתרה מכך, הקבוצה קיבלה בחזרה את חסן מרטין רק השבוע לאחר שנפצע באחד האימונים של הקבוצה.

ג'ורדן מקריי בטירוף. בחולון מרוצים מהמשחק שלו (רועי כפיר)

בצד המקצועי, בחולוניה היו מרוצים מאוד מהמאמץ ההגנתי שהקבוצה הראתה במחצית השנייה ומהדרך שבה עלו אליה, "העיקר שצלחנו את זה" אמרו במועדון כשדיברו על החשיבות של שמירה על הבית.

הביג 3

המונח המדובר נהגה אולי בליגה שנחשבת לטובה בעולם, אך יחד עם זאת מבחינתה של חולוניה היא קיבלה חתיכת בינגו משלושה שחקנים מוכחים שבהיעדר מונח אחר פשוט התפוצצו על הקבוצה הטורקית. כמה התפוצצו? 65 נקודות מתוך ה-84 שקלעה הקבוצה בסך הכל. בסביבת הקבוצה היו כמובן מרוצים מג'ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד ומדריק וולטון ג'וניור ומצפים כבר לראות כיצד השאר יכנסו לעניינים בהמשך.

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: “תחילה אני רוצה להודות לכל הארגון כאן שנותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להרגיש בבית עד כמה שאפשר ואנחנו מרגישים בדיוק כך. מגיע גם כבוד לבורסאספור ולמאמן מרקוביץ' שהוא מאמן גדול, והם הוכיחו שהם קבוצה טובה מאוד כשהביסו קבוצות בדרך ל-BCL ולהיות בקבוצה הזו. המשחק הזה הטריד אותנו כי הייתה לנו קדם עונה קשה ובעיקרון היה לנו שבוע אחד לחבר את הקבוצה לקראת המשחק החשוב הזה בבית, אז הייתי קצר עם השחקנים שלי ואמרתי להם שאני סופר גאה בהם, ובגישה ובבגרות שהם הראו. לכמה שחקנים היה משחק טוב, אבל בסופו של דבר הקבוצה עזרה להם לשחק כך. אני מאוד שמח על הניצחון הזה ואני בטוח שבעתיד נהיה טובים, אבל כל ניצחון ב-BCL כרגע הוא כמו זהב עבורנו”.

אקסבייר מנפורד. שביעות רצון ממנו (רועי כפיר)

מנפורד הוסיף: “זה היה משחק נהדר ואני סופר גאה בקבוצה שלנו, לא היה לנו זמן רב ביחד כך שזו קבוצה חדשה, אז לבוא ביחד ולהיות נחושים ולנצח את המשחק זה היה משחק נהדר. אני מוריד את הכובע בפני בורסאספור, הם קבוצה נהדרת שמאומנת היטב ומשחקת חזק אבל אני שמח עבור השחקנים שלנו”.