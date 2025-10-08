ג’אבר שוחרר מסגל הנבחרת, נוי זומן במקומו

קשר סנט אטיין ונבחרת ישראל, מחמוד ג'אבר, צפוי להיגרע מהסגל אחרי שהיום (רביעי) אובחן בבדיקת MRI כי השחקן עדיין סובל מפציעה ולא יכול לעמוד לרשות הנבחרת, שצפויה כמובן לזמן שחקן אחר. לא מן הנמנע שיהיה זה איתן אזולאי ממכבי חיפה, שהיה בכינוס הקודם.

גם דור פרץ עבר בדיקה זהה בגלל מיחושים בברך, ובנבחרת ישראל מחכים לתוצאות הבדיקה על מנת להחליט כיצד לפעול עם שחקן האלופה מכבי תל אביב.

כזכור, בחלון הנוכחי נבחרת ישראל בהדרכתו של רן בן שמעון תתמודד ביום שבת מול נורבגיה (19:00) וביום שלישי, צאת חג סוכות, מול נבחרת איטליה ב-21:45 במסגרת מוקדמות המונדיאל.