״עשינו עבודה מאומצת למשחק, מפה רק נשתפר״

דני פרנקו, מאמן הפועל חולון, דיבר לאחר הניצחון: ״שמח שהצלחנו להרים את הפיזיות במחצית השנייה והכתבנו את הקצב. זה ניצחון מאוד משמעותי לנו״

דני פרנקו (אורן בן חקון)
דני פרנקו (אורן בן חקון)

הדרך של הפועל חולון באירופה נפתחה הערב (רביעי) עם ניצחון 74:84 על בורסאספור הטורקית. החבורה של דני פרנקו נקלעה לפיגור דו ספרתי במהלך המחצית הראשונה, אך ידעה להתעלות בגדול ולהשיג ניצחון בהפרש דו ספרתי בסיום.

מאמן הקבוצה, דני פרנקו, אמר: ״מאוד שמח על הניצחון הזה, עברנו תקופה מאוד מורכבת והרבה דברים פעלו לא לטובתנו, אבל צריך לתת פה קרדיט גדול לעוזרים שלי ולהנהלה ולכל מי שמעורב. עשינו שבוע אחד מאוד מרוכז בהכנה ספציפית למשחק הזה. כמובן גם תוך כדי הצטרפו אלינו שחקנים שמחלימים מפציעות בשלבים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שעשינו עבודה מאומצת ומרוכזת בשבוע הזה מבחינת הכנה.

״צריך להוריד את הכובע בפני השחקנים שבאו מאוד ממוקדים, במחצית השנייה הרמנו את הפיזיות והיינו אגרסיביים יותר. הכתבנו את הקצב שאנחנו רוצים וזה ניצחון מאוד משמעותי עבורנו ומפה נהיה כקבוצה הרבה יותר טובים״, סיכם המאמן.

