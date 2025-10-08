יום רביעי, 08.10.2025 שעה 21:33
נבחרת הנערים עד גיל 17 סיימה ב-1:1 עם רומניה

נבחרת ישראל בהובלת בנאדו פתחה את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה בחלוקת נקודות אחרי שעידן דדיה הצליח להשוות בדקה ה-82. במחזור הבא: אזרבייג'ן

נבחרת הנערים עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנערים עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת הנערים עד גיל 17 של ישראל, בהובלת אריק בנאדו, פתחה את מוקדמות אליפות אירופה היום (רביעי) עם 1:1 מול רומניה, בבית שכולל גם את אזרבייג’ן וצרפת, אותן תפגוש ב-11.10 וב-14.10 בהתאמה.

על אף משחק בו הכחולים-לבנים הצעירים בלטו ושלטו, כשהצליחו לאיים לא פחות מ-21 פעמים, הם דווקא נקלעו לפיגור בדקה ה-63, אלא שעידן דדיה, שחקנה של הפועל חיפה שעלה מהספסל הצליח להשוות בדקה ה-82 ולקבוע חלוקת נקודות.

הרכב נבחרת ישראל: ינאל באזדוג, שי וקסמן (עידן טאירי, 67’), תומר פלג, סהר לביא, נועם שמואל, בן דג’אני, עדו ברקו, תמיר בר (עידן דדיה, 74’), ליאם לוסקי (נועם עזרן, 67’), ארז דידי (יגל תרשיש, 74’) ואדם גרימברג (שליו ג’נח, 88’). 

נבחרת הנערים עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)נבחרת הנערים עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)
