כדורסל ישראלי

אווירה וחגיגה גדולה: הדרבי ההיסטורי בתמונות

החל מהצעדה המטורפת של אוהדי הפועל ברחובות, דרך האקשן בפרקט ועד לחגיגות של מכבי: צפו בדרבי התל אביבי הראשון ביורוליג דרך העדשה של צלמי ONE

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בטירוף ברחובות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בטירוף ברחובות (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בטירוף ברחובות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד ג'בארה)
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
כריס ג'ונס (ראובן שוורץ)
רומן סורקין (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
עופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה (ראובן שוורץ)
עופר ינאי וחברתו ירדן בהופעה ראשונה במגרשים (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
תמיר בלאט בין שני שחקני הפועל ת"א (רדאד ג'בארה)
אלייז'ה ברייאנט זורק (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ׳ ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
דן אוטורו (ראובן שוורץ)
דן אוטורו (ראובן שוורץ)דן אוטורו (ראובן שוורץ)
רומן סורקין (ראובן שוורץ)
קולין מלקולם (ראובן שוורץ)
לוני ווקר (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
קולין מלקולם בין לוני ווקר ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)
מורסיו סנטוס מאושר (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)
