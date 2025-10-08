יום רביעי, 08.10.2025 שעה 21:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%171-1832ולנסיה1
100%168-1902הפועל ת"א2
100%165-1732ז'לגיריס3
50%185-1792אולימפיאקוס4
50%165-1662אנדולו אפס5
50%170-1872מונאקו6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%161-1772פנרבחצ'ה10
50%175-1792ליון וילרבאן11
50%182-1832פנאתינייקוס12
50%190-1782פאריס13
50%167-1562פרטיזן בלגרד14
50%151-1572ריאל מדריד15
50%171-1682וירטוס בולוניה16
50%179-1702דובאי17
0%204-1912באסקוניה18
0%189-1702הכוכב האדום19
0%186-1722מכבי ת"א20

שמעון מזרחי ועופר ינאי לחצו ידיים והצטלמו יחד

רגע לפני הדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, בעלי הפועל ת"א אמר ליו"ר מכבי ת"א: "בהצלחה, שהדרבי הבא יהיה בישראל". צפו בתמונות הנדירות שלהם יחדיו

|
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

תמיד יש דם חם בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, כשגם עופר ינאי יודע מדי פעם להוסיף אש למדורה עם איזה ציוץ. בינתיים, לפני המשחק הערב (רביעי, 21:05) הבעלים של האדומים פגש את שמעון מזרחי.

ינאי ניגש למזרחי לפני המשחק, לחץ לו את היד ואמר לו: “בהצלחה, מאחל שהדרבי הבא יתקיים בישראל", כשלאחר מכן הם עשו תמונה משותפת ודי לא שגרתית.

על הפרקט, כל אחד יחפש לנצח את האחר כמובן ולשפר את המאזן, הפועל תל אביב על מנת להישאר מושלמת ולעלות ל-0:3, מכבי תל אביב כדי להשיג ניצחון ראשון ולעלות ל-2:1, אבל כמובן שמעבר לניצחון, חגיגה בדרבי תמיד מביאה עמה משמעות אחרת.

עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
