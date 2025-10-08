צפו: אוהדי הפועל ת״א בצעדה לקראת הדרבי

אמנם הדרבי ההיסטורי בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב היום (רביעי, 21:05) לא קורה בארץ, אבל הקהל האדום ינסה לעשות כל מה שהוא יכול כדי לעודד את הקבוצה שלו לניצחון בבולגריה, ואלו שבאו דאגו להמשיך את הרוטינות מהבית גם כאן.

רגע לפני המשחק המסקרן בין החבורה של עודד קטש לזו של דימיטריס איטודיס, אוהדי הפועל תל אביב עשו את הצעדה המסורתית שלהם בה הם שרו, עודדו, נופפו ודאגו שידעו שהם כאן, עם הליכה שהחלה בשדרת ויטושה ותמה בסופיה ארנה. צפו בצעדה של אוהדי מחזיקת היורוקאפ:

צפו: אוהדי הפועל מתכוננים לדרבי

סדר גודל של 600-700 אוהדים של הפועל תל אביב הגיעו לבירת בולגריה על מנת לצפות בדרבי הישראלי הראשון אי פעם במפעל הבכיר ביותר באירופה, כשלצד זאת באו כ-200 אוהדי מכבי, ויהיו כ-3,000 בולגרים בהתמודדות גם כן.

אוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד ג'בארה)

