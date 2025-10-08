יום רביעי, 08.10.2025 שעה 19:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

צפו: אוהדי הפועל ת״א בצעדה לקראת הדרבי

לקראת המשחק ההיסטורי בין האדומים ליריבה העירונית, מכבי ת״א, אוהדי מחזיקת היורוקאפ עודדו, נופפו ושרו ברחובות סופיה. ריף גרוס, שליח ONE לסופיה

|
אוהדי הפועל תל אביב בטירוף ברחובות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בטירוף ברחובות (רדאד ג'בארה)

אמנם הדרבי ההיסטורי בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב היום (רביעי, 21:05) לא קורה בארץ, אבל הקהל האדום ינסה לעשות כל מה שהוא יכול כדי לעודד את הקבוצה שלו לניצחון בבולגריה, ואלו שבאו דאגו להמשיך את הרוטינות מהבית גם כאן.

רגע לפני המשחק המסקרן בין החבורה של עודד קטש לזו של דימיטריס איטודיס, אוהדי הפועל תל אביב עשו את הצעדה המסורתית שלהם בה הם שרו, עודדו, נופפו ודאגו שידעו שהם כאן, עם הליכה שהחלה בשדרת ויטושה ותמה בסופיה ארנה. צפו בצעדה של אוהדי מחזיקת היורוקאפ:

צפו: אוהדי הפועל מתכוננים לדרבי

סדר גודל של 600-700 אוהדים של הפועל תל אביב הגיעו לבירת בולגריה על מנת לצפות בדרבי הישראלי הראשון אי פעם במפעל הבכיר ביותר באירופה, כשלצד זאת באו כ-200 אוהדי מכבי, ויהיו כ-3,000 בולגרים בהתמודדות גם כן.

אוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בצעדה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בטירוף ברחובות (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בטירוף ברחובות (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */