כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

בוגר, אחראי ורגוע: ישראל פוגשת את הולאנד 2.0

חשבנו שידענו הכל על החלוץ האימתני, אך מאז לידת בנו הוא השתדרג: מוביל יותר, חשוף יותר, אך כובש כמו תמיד. ב-19:00, ישראל תצטרך מזל מול הנורבגי

|
ארלינד הולאנד ודניאל פרץ (ראובן שוורץ)
ארלינד הולאנד ודניאל פרץ (ראובן שוורץ)

אחרי 4 מחזורים בפרמייר ליג, רץ ברשתות נתון משעשע: עם 5 שערים, ממוצע של יותר משער למשחק, זו הייתה פתיחת העונה הגרועה ביותר של ארלינג הולאנד במנצ’סטר סיטי. כן כן, זו לא טעות, בשלוש העונות הקודמות במדי הקבוצה הוא הבקיע לפחות את הכמות הזו בפתיחה. האם זה אומר שהכל עסקים כרגיל והענק הנורבגי ממשיך באותו הקו מהשנים הקודמות? ממש לא.

בעונה האחרונה ניסו בסיטי לשדר “עסקים כרגיל” בזמן שהם התרחקו משמירה על התואר, והעונה זה נראה אחרת לחלוטין. תמיד היה לארלינג הולאנד רעב, אבל השנה לא רק שהוא גדל, אלא שנראה שהוא מרגיש אחריות יותר גדולה מאי פעם. “אני פשוט מתוסכל (בגרסא עדינה לדבריו, ע.א)”, אמר הנורבגי בזעם בסיום משחק שבו הבקיע צמד ונבחר למצטיין בליגת האלופות. “לא היינו מספיק טובים, לא הגיע לנו לנצח”.

הציטוט הזה הגיע לאחר ספיגה בדקה ה-90 שהובילה לתיקו מול מונאקו, ואולי הוא עוד היה חם מהמשחק, אבל היה אפשר לראות את שינוי הגישה: לא מקבלים שום תוצאה רעה, לא מדברים בקלישאות דוגמת “נמשיך לעבוד בדרך שלנו והתוצאות יגיעו”, אלא פשוט אמירה כנה שמגיעה ממי שרואה את עצמו לא רק כחלק מהקבוצה, אלא כפנים והמנהיג שלה.

ארלינג הולאנד מול מונאקו, נותר מתוסכל (IMAGO)ארלינג הולאנד מול מונאקו, נותר מתוסכל (IMAGO)

“הולאנד התרגל, הוא מרגיש שהמועדון שלו”, סיפר פפ על גישתו העונה בניצחון 0:1 על ברנטפורד במחזור לפני כשבוע, במשחק שהדגים היטב למה התכוון. זה לא היה משחק טוב של מנצ’סטר סיטי, אך רגע אחד הספיק כדי להכריע: “בדקות הראשונות ואן דן ברג (בלם ברנטפורד, ע.א) פשוט המשיך לדחוף אותי, אז אמרתי ‘אוקיי, בוא נעשה את זה’ והתחלתי לדחוף חזרה”.

כנראה שלנסות לשחק עם הולאנד במשחק שלו זה לא דבר חכם. סיטי כמעט ולא ייצרה מצבים, אך כדור אחד (לא מוצלח יש לומר) ששלח גבארדיול קדימה הספיק לנורבגי שדחף את היריבים, מעשית, כל הדרך לשער. הוא ניער פיזית את ואן דן ברג בלי לגעת אפילו בכדור, עבר את קולינס בנגיעה, ובנגיעה השנייה בלבד שלח פצצה לרשת. אחרי המשחק החלוץ התלוצץ על חשבון הבלם שלדבריו “נתן לי מוטיבציה וגרם לי לרצות לעשות את זה”, אך דבר אחד היה ברור – במנצ’סטר סיטי אין יותר אדישות, לא כשהקבוצה היא של הולאנד, רק אש בעיניים.

ארלינג הולאנד מנער את ואן דן ברג (IMAGO)ארלינג הולאנד מנער את ואן דן ברג (IMAGO)
קולינס על הגב של ארלינג הולאנד, לא הפריע לו בדרך לשער (IMAGO)קולינס על הגב של ארלינג הולאנד, לא הפריע לו בדרך לשער (IMAGO)

במקביל הולאנד החל להראות בגרות ומנהיגות גם בנבחרת. מאז שנהיה כוכב הקמפיינים איתו בניסיון להעפיל לטורניר גדול לראשונה מאז שנת 2000 היו כישלון נחרץ, האחרון שבהם במוקדמות יורו 2024 אכזב בגדול: 11 נקודות בלבד, מקום שלישי במרחק גדול מספרד וסקוטלנד, עם שלוש נקודות בלבד מעל גאורגיה הרביעית. גם כאן החלוץ הבין שהגיע הזמן לשים יותר על הכתפיים הרחבות שלו.

זה לא התבטא רק על המגרש. על האישיות של ארלינג הולאנד הכירו בעיקר מפוסטים לעיתים מעט מוזרים ברשתות החברתיות, אך לאחרונה הוא ישב לראיון טלוויזיוני אישי ומיוחד, שבו הוא חשף את עצמו לחלוטין: האישיות, הקשיים והאובדן שחווה, מחשבות על המוות ועוד. זו הייתה חשיפה אישית שלא רואים כל יום, אך היא גרמה לכל העם הנורבגי להרגיש הרבה יותר קרוב לכוכב שלהם.

ארלינג הולאנד, ראיון שלא רואים כל יום (IMAGO)ארלינג הולאנד, ראיון שלא רואים כל יום (IMAGO)

“טבעי לפתח רושם מוטעה על בחור כמו ארלינג אם לא פגשת אותו, אבל הוא באמת חשף את עצמו והראה איזה בן אדם טוב הוא”, אמר על הראיון עוזר מאמן הנבחרת ברדה האנגלאנד, שהוסיף: “זה עשה רושם מאוד חיובי, כשאנשים ישבו בבית וראו את הראיון, הם הפכו לגאים אפילו יותר שארלינג הוא נורבגי”.

למוקדמות מונדיאל 2026 נורבגיה הוגרלה לבית הישראלי שבו נמצאת גם איטליה ולטורניר הזה שהחל במרץ 2025 הוא הגיע ללא מעצורים – הולאנד כבש ב-0:5 מול מולדובה, ב-2:4 מול ישראל, ב-0:3 המרשים מול איטליה, וגם ידע להכריע משחקים צמודים כשכבש ב-0:1 מול אסטוניה. הרגע החריג ביותר הגיע עם חמישייה ושני בישולים ב-1:11 מול מולדובה, כשהוא נראה בלתי ניתן לעצירה ומוביל את נורבגיה לראשות בית ו’ עם מאזן מושלם, כשנראה שיידרש אירוע חריג כדי לעצור את הריצה הזו מלהגיע למונדיאל.

ארלינג הולאנד חוגג מול שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)ארלינג הולאנד חוגג מול שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
ארלינג הולאנד חוגג את החמישייה (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג את החמישייה (IMAGO)

לאחרונה הולאנד הסביר מה היה השינוי הגדול ביותר: הולדת בנו הראשון בדצמבר 2024. הלידה קרתה בעיצומה של תקופה חריגה עבור החלוץ שבה התקשה להבקיע בעקביות, ומאז הכל השתנה. לפתע השערים חזרו בסיטי, הבגרות השתנתה, ההצלחה בנבחרת הגיעה ויותר מכל – הוא מצא שלווה.

“עם ילד הפכתי דווקא ליותר טוב, בגלל שאני רגוע יותר מאי פעם”, הסביר הולאנד. “אני לא חושב על כדורגל כשאני בבית, לפני זה הייתי דואג כל הזמן, עכשיו אני רגוע לחלוטין”. ה”זן” של הולאנד, שתואם באופן מושלם את החגיגה המוכרת שלו, מתבטא על המגרש ויעזור לו בתפקיד החדש אותו הוא לקח בהיעדרו של מרטין אודגור הפצוע, כקפטן נבחרת נורבגיה. הערב (שבת) ב-19:00 הוא יארח את נבחרת ישראל במטרה לעשות עוד צעד לעבר שבירת בצורת של 25 שנים. וישראל? היא תצטרך נס מול הגרסא החדשה של הרובוט, הולאנד 2.0.

ארלינג הולאנד עם החגיגה המוכרת (IMAGO)ארלינג הולאנד עם החגיגה המוכרת (IMAGO)
