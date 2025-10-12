הקבוצות ה"קטנות" של ליגת העל פותחות עונה

לאחר שהבאנו לכם את הסקירה של הפועל גליל עליון, הפועל העמק, עירוני קרית אתא, אליצור נתניה ובני הרצליה, עכשיו נביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על מכבי רעננה, מכבי רמת גן, מכבי ראשל״צ, עירוני נס ציונה והפועל באר שבע/דימונה.

גם כאן, כל חמשת המאמנים המשיכו. גם כאן נעשו שינויים גדולים בסגלים, וגם פה יש שאיפות שונות לקבוצות – מאלה שרוצות פלייאוף ומעלה, לאלה שרק רוצות לשרוד בליגה.

מכבי עירוני רעננה

הסגל: חואקין שוכמן (גארד, 30, 1.91), חן גיא (גארד, 24, 1.93), ווילי וורקמן (פורוורד, 35, 1.98), אלכס לדר (גארד, 28, 1.78), אפי טיומקין (גארד, 25, 1.88), יותם חנוכי (פורוורד, 24, 2.04), נייט לאשבסקי (פורוורד/סנטר, 26, 2.07), חסן דיארה (גארד, 24, 1.88), לנארד פרימן (סנטר, 29, 2.03), טייריס רדפורד (26, 1.88), ג'ייס טאונסנד (גארד, 25, 1.93), אורן בוקובזה (גארד, 18, 1.88), אריאל עצמון (גארד, 19, 1.90).

חואקין שוכמן (עירוני רעננה)

הקבוצה: הרבה מאוד המשכיות מהעונה שעברה בעולה החדשה, שמצד אחד זה מקל על התיאום ומצד שני – לא בטוח שמה שהספיק לעלייה קלילה מהלאומית יספיק גם להישארות בליגת העל. חואקין שוכמן בהחלט ברמה הדרושה, וכמובן שגם יותם חנוכי, אך אפי טיומקין, אלכס לדר וחן גיא יצטרכו להוכיח שזה מקומם. גם ווילי וורקמן זז בשנים האחרונות בציר שבין תחתית ליגת העל לצמרת הלאומית. בסופו של דבר, סביר שרעננה תגיע לאן שהזרים שלה יקחו אותה.

נשארו מהעונה שעברה: המאמן שי סגלוביץ' ועוזרו ליאם אצ'רקן, הקפטן חואקין שוכמן, חן גיא, אלכס לדר, אפי טיומקין ו-ווילי וורקמן.

יותם חנוכי עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

יעשה את ההבדל: יותם חנוכי – אמור להיות הישראלי המרכזי בקבוצה וצריך להראות שהוא יכול למלא תפקיד כזה ולעזור לקבוצה של שי סגלוביץ' להישאר בליגה.

מועמד לפריצה: אורן בוקובזה – הגארד הצעיר הרשים בנוער של אליצור נתניה עם ממוצעים של כמעט 13 נקודות. ירצה לקבל דקות ולהפתיע את ליגת העל.

המאמן: שי סגלוביץ' – שהעלה את הקבוצה מהלאומית, ימשיך לעונה נוספת. המאמן בן ה-40 שימש בנהריה, כשהייתה בליגת העל, כעוזרו של אריק אלפסי ז״ל (עונות 2015–2018). לאחר מכן, בעונת 20/21, התחיל כעוזרו של דני פרנקו ואז החליף אותו כמאמן ראשי בעונה שהסתיימה בירידת ליגה. בשנתיים האחרונות בלאומית העלה פעמיים קבוצות ליגה (רעננה בעונה שעברה וגלבוע בעונת 23/24), ועכשיו צריך להוכיח שמקומו כמאמן בליגת העל לגיטימי.

שי סגלוביץ' (ראובן שוורץ)

אולם: מטרו ווסט ברעננה.

תכולה: 1,650 מושבים.

מנויים: כ-500.

מחיר מנוי: 315–700 ש״ח.

הבעלים: עמותת ע.ר.כ מנהלת את הקבוצה. יושב הראש הוא דרור גרבינסקי.

התקציב: מינימום – 8 מיליון שקלים.

התחזית: רעננה רק רוצה להישאר בליגה, ועל זה היא תיאבק. מקומות 12–14.

מכבי רמת גן

סגל הקבוצה: דריון אטקינס (פורוורד, 33, 2.03), דרו קרופורד (גארד, 35, 1.96), ז׳ורדאן ניקוליס (סנטר, 26, 2.06), ג׳ורדן פלויד (גארד, 28, 1.88), רונאלדו סגו (גארד, 26, 1.83), סמאג׳ טיל (גארד, 24, 1.88), ג׳ורדן כהן (גארד, 28, 1.88), אדם אריאל (גארד, 30, 1.92), יונתן אטיאס (סנטר, 24, 2.05), אייזיאה אייזנדורף (פורוורד, 29, 1.98), עמית אלון (גארד, 25, 1.81), גיל בני (גארד, 26, 1.80), אור שילר (גארד, 18, 1.87), עידן חכמון (גארד, 22, 1.90), אמיר דנון (גארד, 16, 1.93), רוי יצקן (גארד, 18, 1.93), אור גטה (סנטר, 25, 2.03).

המדים החדשים של מכבי רמת גן (באדיבות המועדון)

הקבוצה: מאז שבה לליגה הבכירה לפני שנתיים, ברמת גן עשו דברים יפים מאוד. כבר בעונת הבכורה בליגת העל, הקבוצה של שמוליק ברנר הדהימה וסיימה שלישית בליגה הסדירה. מכת פציעות גרמה לה להיות מודחת ברבע הגמר מול קרית אתא. בעונה שעברה הגיעה רמת גן למקום השישי ושוב סיימה את דרכה ברבע גמר הפלייאוף, הפעם מול הפועל ירושלים.

העונה נראה שיהיה לחניכיו של ברנר קשה מאוד להגיע לפלייאוף בפעם השלישית ברציפות. הסגל הישראלי חסר, וגם סבל מחוסר מזל עם פציעות – ג׳ורדן כהן מתאושש עדיין מפציעה, ואת בניה סרור ומייקל בריסקר, שעל שניהם בנו בקבוצה, נאלצו לשחרר עקב פציעות הדורשות שיקום ארוך. גיל בני, שחתם באילת אך עזב לאחר שהיא לא קיבלה אישור לשחק בליגת העל, הצטרף, אך לא בטוח שהוא יכול להיות שחקן ישראלי מוביל.

גיל בני עם המאמן שמוליק ברנר ואדם אריאל (מכבי קבוצת כנען רמת גן)

בגביע ווינר הקבוצה לא הצליחה לעבור שלב וסיימה אותו במקום ה-11, אם כי לאחר שתי תבוסות הגיעו שלושה נצחונות רצופים (על ראשל״צ, נס ציונה ורעננה) – מה שנותן זריקת עידוד לקבוצה.

הזרים, בראשות דריון אטקינס, ז׳ורדן ניקוליס, רונאלדו סגו ודרו קרופורד, יצטרכו לסחוב את הקבוצה.

ממשיכים מהעונה הקודמת: המאמן שמוליק ברנר פותח את עונתו הרביעית הרצופה והשישית סך הכול בקבוצה. השחקנים שממשיכים הם הקפטן אדם אריאל, ג׳ורדן כהן, דרו קרופורד ויונתן אטיאס.

יעשה את ההבדל: ז׳ורדן ניקוליס – הסנטר מועמד להיות שחקן עם ממוצעים של דאבל-דאבל לערב. צפוי להיות אחד הגבוהים הדומיננטיים בליגה.

מועמד לפריצה: עמית אלון – כן, מועמד לפריצה בגיל 25. אלון הוכיח בלאומית שהוא יכול להתפוצץ ולהפגיז מחוץ לקשת במשחקים נתונים. השנה יכול להיות שיקבל ברמת גן הזדמנות להוכיח שהוא יכול גם בליגת העל.

עמית אלון (עמית ברמן)

המאמן: שמוליק ברנר, בן 44, כאמור כבר מזוהה שנים רבות עם המועדון וזוכה בו להערכה רבה. עלה עם הקבוצה מהלאומית בעונת 22/23, ועשה עונה יפה מאוד בעונה שעברה גם ב-BCL, עם הדחה זכורה ואכזרית נגד פאלקו סומבטהיי ההונגרית בשלב הפלייאין.

אולם: זיסמן ברמת גן.

תכולה: 1,500 מושבים.

מנויים: 350.

מחיר מנוי: מ-450 ש״ח לחיילים ונוער, דרך 1,020–1,100 שקלים ליחיד, ועד מנוי שלישייה במחיר של בין 2,280–2,540 שקלים.

הבעלים: חן שניידרמן – הבעלים ויושב הראש.

התקציב: 9.5 מיליון ש״ח.

התחזית: פלייאין, ומשם נראה. מקומות 8–10.

מכבי ראשון לציון

הסגל: קווה גרנט (גארד, 25, 1.85), די ג'יי ברנס (פורוורד, 24, 2.02), מרכוס וויליאמס (גארד, 23, 1.88), אמין סטיבנס (סנטר, 35, 2.03), קליל אחמד (גארד, 28, 1.93), גולן גוט (גארד, 30, 1.95), ליאור ברמן (גארד, 22, 1.93), ג'יי ג'יי קפלן (פורוורד, 28, 1.96), ג'וש פרוינד (פורוורד, 28, 2.00), בן אייזנהרט (סנטר, 34, 2.08), אורי זהבי (גארד, 30, 1.95), עומר גוטסמן (גארד, 23, 1.85), ירון גולדמן (גארד, 19, 1.95).

מכבי ראשון לציון חוגגת עלייה (יעל אמסילי)

הקבוצה: אלופת 2016 הצליחה לחזור לליגת העל לאחר שנתיים בלאומית. בדרך כלל עולה חדשה רוצה קודם כל להישאר בליגה, אבל מבחינת סגל נראה כי הכתומים מעיר היין שווים יותר מזה. הקבוצה שואפת לחזור להיות גורם משמעותי בכדורסל הישראלי, והמטרה המוצהרת העונה היא הפלייאין. מצד שני, הקבוצה של שרון דרוקר לא נראתה מדהים במשחקי גביע ווינר וסיימה את הופעותיה במפעל עם ניצחון בודד מול שלושה הפסדים.

הזרים הם אלה שאמורים לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון. קווה גרנט ודי ג'יי ברנס היו מצוינים בלאומית, אך יצטרכו להראות שהם יכולים גם בליגת העל. קליל אחמד חזר לישראל והיכולת שלו תקבע המון. בגזרת הישראלים, גולן גוט חוזר משתי עונות בלאומית ויצטרך להוכיח שהוא מתאים עדיין לליגת העל. ג'יי ג'יי קפלן יצטרך להמשיך את קפיצת המדרגה מהעונה שעברה, וג'וש פרוינד, כמו רבים אחרים, יצטרך לעשות את המעבר מהלאומית לליגת העל.

אמין סטיבנס (שקד אבן באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

יעשה את ההבדל: אמין סטיבנס. אחד שכבר הוכיח מזמן שהוא יכול לעלות מהלאומית לליגת העל. בעונה שעברה סטיבנס היה אחד המצטיינים של ליגת העל, והוא זה שצריך להביא גם את הניסיון שלו וגם את היכולת ולהנהיג את הקבוצה.

מועמד לפריצה: ירון גולדמן. הגארד בן ה-19 ממכבי ת"א נחשב לכישרון גדול מאוד, אך גם למקרה "ראש לא פשוט". אם יקבל במה, יצטרך להוכיח שהוא יכול לנצח קודם כל את עצמו.

ממשיכים מהעונה שעברה: המאמן שרון דרוקר, קווה גרנט, די ג'יי ברנס, ג'וש פרוינד, בן אייזנהרט ועומר גוטסמן.

המאמן: שרון דרוקר, בן 58, עבר בעונה שעברה ממשרת המנהל המקצועי חזרה לקווים והצליח להעלות את הקבוצה חזרה לליגת העל. הרזומה שלו עשיר מאוד וכולל גביע יול"ב עם הפועל ירושלים (2004), גביע יורוקאפ צ'אלנג' עם אורל גרייט הרוסית (2005/6), ואליפות וגביע בבלגיה עם אוסטנד (2007 ו-2008 בהתאמה). אלא שההצלחות שלו בליגת העל היו מזמן, וחובת ההוכחה עליו שהוא עדיין רעב ויכול להוביל קבוצה לצמרת.

שרון דרוקר (חגי מיכאלי)

אולם: בית מכבי, ראשון לציון. תכולה: 2,500 מקומות. מנויים: 900.

מחיר מנוי: בין 450 ש"ח ביציע העמידה של הגוש המעודד ל-7,500 ש"ח לפרקט מרכז.

הבעלים: עמותת מכבי ראשון לציון.

התקציב: כ-10 מיליון שקלים.

התחזית: הצלחה תהיה הגעה לפלייאין, כישלון יהיה הסתבכות בתחתית. מקומות 9–11.

עירוני נס ציונה

הסגל: קייסי שפרד (גארד, 31, 1.89), טייריק סמית' (פורוורד, 25, 2.00), דסי רודריגז (גארד/סמול פורוורד, 29, 1.98), דמיון לי (גארד, 33, 1.98), אנדרה קורבלו (גארד, 24, 1.85), אייזיאה ווייטהד (גארד, 30, 1.90), אודוקה אוזבויקה (סנטר, 26, 2.11), טי ג'יי קליין (פאוור פורוורד/סנטר, 31, 2.06), לוטן אמסלם (פורוורד, 23, 2.00), איתי מושקוביץ (גארד, 25, 1.92), ספנסר וייס (גארד, 30, 1.93), אור טפירו (גארד, 20, 1.96), עתיר טלמור (סנטר, 19, 2.06), שגיא קמחג'י (גארד, 19, 1.86), אדר אהרוני (גארד, 17, 1.88), אופק שמר (גארד, 17, 1.90).

קייסי שפרד (IMAGO)

הקבוצה: אחת הבעיות בקבוצות הקטנות של הכדורסל הישראלי היא חוסר המשכיות בסגל, ובנס ציונה מרגישים זאת היטב. המאמן עמית שרף היה צריך לבנות את הסגל מחדש כמעט לחלוטין. בנס ציונה הצליחו להביא את ספנסר וייס, איתי מושקוביץ ולוטן אמסלם, להחזיר לישראל את טי ג'יי קליין, שצריך לבדוק באיזה כושר משחק הוא נמצא בגיל 35, ולהוסיף כמה צעירים מעניינים. אך כמו תמיד, מי שיקבע את הטון יהיו הזרים.

דמיון לי הובא כשם גדול עם רזומה של שבע שנים ב-NBA, אך פציעה בברך תשבית אותו לפחות לחודש הראשון של העונה. אייזיאה ווייטהד וקייסי שפרד, שמכירים את הליגה מהעבר, יצטרכו להוביל את הקבוצה בינתיים.

נשארו מהעונה שעברה: חוץ מהמאמן, אף אחד. הקבוצה נבנתה מאפס.

דמיון לי (IMAGO)

יעשה את ההבדל: דמיון לי הוא המועמד הטבעי לכך. הפציעה תגרום לזה להיות מעניין יותר כשיחזור. בינתיים יהיה מסקרן לראות את איתי מושקוביץ, הגארד הישראלי המוביל של נתניה בעונה שעברה, שהעמיד ממוצעים של 11 נקודות ו-3.7 אסיסטים. בנס ציונה מצופה ממנו להוביל את הסגל הישראלי יחד עם ספנסר וייס.

מועמד לפריצה: אור טפירו, הבן של מאיר טפירו (המנהל המקצועי של הקבוצה). טפירו ג'וניור שיחק בעונה שעברה בעוטף דרום מהלאומית והראה שיש כישרון גם בדור ההמשך.

המאמן: עמית שרף, בעונה שנייה בקבוצה. בגיל 37 הוא אחד המאמנים הצעירים בליגה, ובשנה השלישית שלו כמאמן ראשי בליגת העל.

עמית שרף (שחר גרוס)

אולם: לב המושבה, נס ציונה. תכולה: 800 מושבים קבועים, 1,200 עם יציעים ניידים. מנויים: 550.

מחיר מנוי: 445 ש"ח לילד/חייל ועד 1,000 ש"ח למבוגר ביציעים היקרים יותר. מנוי משפחתי (4 נפשות) בין 2,000–2,850 ש"ח. מנוי הורה+ילד: 1,000–1,575 ש"ח.

הבעלים: חברה לתועלת הציבור (חל"צ). יושב הראש: יניב מזרחי.

התקציב: כ-10 מיליון ש"ח.

התחזית: שאיפה קבועה לפלייאוף. צפויה להיאבק על מקומות 8–10 ולהשיג את הפלייאין כמו בעונה שעברה.

הפועל באר שבע/דימונה

הסגל: קודי דמפס (גארד, 31, 1.93), אקילי וויינינג (גארד, 26, 1.88), סי ג'יי אלבי (פורוורד, 25, 1.98), טארין טוד (גארד, 24, 1.92), ברנדון אנג'ל (סנטר, 24, 2.04), מייקל פוסטר ג'וניור (פורוורד/סנטר, 22, 2.05), נטע סגל (גארד, 30, 1.87), נווה בן שמן (פורוורד, 25, 2.00), סם איוריו (פורוורד, 27, 2.01), עופרי שטרית (פורוורד, 20, 1.99), יואב ויטלם (גארד, 20, 1.83), עמית גרשון (גארד, 29, 1.91), מתן פוגל (פורוורד, 18, 1.97), בנימין זבינסקי (גארד, 19, 1.93), אריאל אייזיק (פורוורד, 22, 1.97).

סי-ג'יי אלבי עולה לדאנק (רועי כפיר)

הקבוצה: הפועל באר שבע, כמו בעונה שעברה, החתימה שישה זרים, כשאחד יישב על אזרחי בכל משחק כדי לתת גיוון ולמקרה של פציעות. לפי משחקי ההכנה ברור שהזרים יקלעו את רוב הנקודות, והקבוצה תהיה קבוצת ריבאונד התקפה מצוינת. האדומים מהנגב כבר הספיקו להחליף זר אחד, כשטארין טוד החליף את ג'יילן טייט שלא התאקלם מקצועית. קודי דמפס נשאר מהעונה שעברה, ויתר הזרים חדשים. ההחתמה הישראלית הבולטת של הקיץ היא עמית גרשון.

באר שבע היא אחת הקבוצות שכן שמרה על המשכיות מהעונה שעברה, כשהשאירה חמישה שחקנים מהסגל. בגביע ווינר הגיעה עד רבע הגמר, שם הפסידה להפועל תל אביב.

נשארו מהעונה שעברה: קודי דמפס, נטע סגל, יואב ויטלם, עופרי שטרית וסם איוריו.

קודי דמפס רץ (רועי כפיר)

יעשה את ההבדל: סי ג'יי אלבי – שחקן מגוון עם רקורד של שתי עונות ב-NBA. תורם בנקודות, ריבאונדים ואסיסטים, ואמור להיות הדבק שמחבר את הקבוצה.

מועמד לפריצה: יואב ויטלם – בעונה שעברה קיבל הגארד בן ה-20 כ-6.5 דקות למשחק והביא המון לב ומלחמה. העונה מצופה ממנו לקחת על עצמו יותר בדקות שיקבל.

המאמן: רמי הדר, בן 58 (המאמן המבוגר בליגה יחד עם שרון דרוקר). פותח עונה שנייה בקדנציה השנייה שלו בקבוצה (הראשונה הייתה 2018–2021). ברזומה שלו נבחרת קוסובו, ואף נבחר למאמן החודש ביורוליג באוקטובר 2016 עת אימן את מכבי ת"א. מאמן מאז 1994.

רמי הדר מדריך על הקווים (רועי כפיר)

אולם: הקונכייה, באר שבע. תכולה: 3,000 מקומות. מנויים: 550.

מחיר מנוי: מ-450 ש"ח לילד ועד 5,000 ש"ח למנוי זהב.

הבעלים: כפיר ארזי, המשמש גם כיו"ר הקבוצה.

התקציב: 10 מיליון שקלים.

התחזית: בעונה שעברה סיימה באר שבע תשיעית והודחה בשלב הפלייאין. העונה המטרה היא פלייאוף, ולהערכתי היא תשיג לפחות פלייאין, מקומות 7-9.