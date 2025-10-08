הארי קיין בספק לחלון הנבחרת הקרוב של אנגליה

גדול הכובשים של נבחרת אנגליה בכל הזמנים, עם 74 שערים ב-109 הופעות, הארי קיין, סובל מחבלה בקרסול, ונמצא בספק גדול למשחק הידידות הקרוב של אנגליה נגד וויילס בוומבלי מחר (חמישי). החלוץ לא התאמן עם שאר שחקני סגל הנבחרת האנגלית, אלא בנפרד יחד עם בלם לברקוזן ג'ארל קוואנסה.

קיין כבש בשבת האחרונה את שערו ה-18 ב-10 משחקים במדי באיירן מינכן העונה, כשהקבוצה ניצחה את איינטרכט פרנקפורט 0:3. אך הוחלף בדקה ה-85 בגלל פציעה, החלוץ הצהיר ש”יהיה בסדר” למשחקי הנבחרת ולכן לא שוחרר ועדיין נמצא בסגל של תומאס טוכל.

כעת בפני המאמן הגרמני של נבחרת שלושת האריות ניצבת בחירה בין אולי וואטקינס, מרקוס ראשפורד או ג’ראד בואן כתחליף לחלוץ באיירן. גם אנתוני גורדון יכול לקבל את חולצת ההרכב, כאשר כוכבים נוספים כמו ג’וד בלינגהאם, ג’ק גריליש ופיל פודן נמצאים מחוץ לסגל בחלון הנוכחי.

ג'וד בלינגהאם במדי אנגליה (IMAGO)

ביום שלישי 10\14 תתארח הנבחרת של טוכל בלטביה. ניצחון על הלטבים, בתוספת איבוד נקודות של סרביה נגד אלבניה או נגד אנדורה, ונבחרת שלושת האריות תעמוד במשימה שלה שלושה מחזורים לסוף המוקדמות ותבטיח את מקומה במונדיאל הקרוב, שייערך בקנדה, ארה”ב ומקסיקו בקיץ 2026.