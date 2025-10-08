יום רביעי, 08.10.2025 שעה 21:33
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
285-931ריטאס וילנה1
283-891פרומיתאס2
189-831היידלברג3
193-851לגיה ורשה4
 בית 2 
265-931נימבורק1
193-651סבאח באקו2
00-00אלבה ברלין3
00-00שאלון4
 בית 3 
273-911חובנטוד בדאלונה1
274-841הפועל חולון2
184-741בורסאספור3
191-731שולה4
 בית 4 
00-00טופאש בורסה1
00-00טנריפה2
00-00בני הרצליה3
00-00טראפני שארק4
 בית 5 
263-781וירצבורג1
282-941גלאטסראיי2
194-821איגוקאה3
178-631טרייסטה4
 בית 6 
254-841סולנוקי אולאי1
253-691א.א.ק. אתונה2
169-531ו.א.פ ריגה3
184-541לוויצה פטריוטי4
 בית 7 
00-00מלאגה1
00-00מרסין2
00-00אוסטנד3
00-00קרדיצה4
 בית 8 
261-981גראן קנאריה1
198-611בנפיקה ליסבון2
00-00לה מאן3
00-00סובוטיקה ספרטק4

רבע 4, 06:12: טופאש - בני הרצליה 77:75

ליגת האלופות של פיב"א, מחזור 1: הקבוצה מהשרון שולטת. הטורקים פתחו חזק מחוץ לקשת, אך החבורה של יהוא אורלנד נראית נהדר בהובלת סטיוארט ואונואקו

|
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)

בני הרצליה פתחה את הקמפיין האירופי השלישי שלה בארבע העונות האחרונות, כשבשעה זו היא מתארחת אצל טופאש בורה הטורקית בסמוקוב בבולגריה וזאת במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב”א. החניכים של יהוא אורלנד יתחילו עם ניצחון?

המשחק האחרון של הקבוצה מהשרון היה בחודש שעבר נגד הפועל ירושלים ברבע גמר גביע ווינר, התמודדות אותה היא הפסידה לירושלמים. עברו שבועיים מאז וההרצליינים כבר במוד אחר, ועם מטרה ברורה להקשות כמה שיותר על היריבות שלה.

החבורה של אורלנד הוגרלה לבית לא פשוט, בית מספר 4 (D), כשלצד הטורקים היא תפגוש גם את טנריף הספרדית וטרפאני האיטלקית. בצד השני של הפרקט, טופאש בורסה עם אקס מכבי תל אביב ג’ו תומאסון, פתחה את הליגה הטורקית עם ניצחון מפתיע על פנרבחצ'ה בהארכה והפסד דרמטי לגלאטסראיי.

רבע ראשון: 22:24 לטופאש בורסה

החמישייה של בני הרצליה: שלו לוגאשי, אלייז’ה סטיוארט, צ’ינאנו אונואקו, מוריאל לוטאטי, נואה קארטר.

החמישייה של טופאש בורסה: אלכס פרז, איגיצ’אן סאיביר, מקסוול לוויס, מארק בלאזביץ’, ג’ו תומאסון.

צ’ינאנו אונואקו פתח טוב בצד של הרצליה לאחר שקלע שש נקודות רצופות, כולן מזריקות לשתי נקודות. מהצד השני, הטורקים עם שתי שלשות מדויקות בפתיחה, 6:8 לטופאש בורסה לאחר שתי דקות בלבד.ריצת 0:7 של הטורקים הביאה את יהוא אורלנד לקחת פסק זמן כשהרצליה ספגה 13 נקודות בשלוש וחצי דקות.

דשון פרנסיס עצר את הריצה של טופאש עם לייאפ נהדר אחרי אסיסט יפה של אונואקו. ג’ורדון ורנאדו קלע את השלשה הראשונה לזכות הרצליה. וישר לאחר מכן פרנסיס צלף גם הוא מחוץ לקשת. סטיוארט הוסיף שלשה שלישית רצוף לחבורה של אורלנד, שיוויון דקה וחצי לתום הרבע. קארטר צלף מרחוק וקבע שלשה שביעית ברבע הראשון לשתי הקבוצות ביחד.

רבע שני: 49:49

איזו פתיחה אדירה לרבע! אלייז’ה סטיוארט חדר נהדר לסל וסיים עם דאנק אדיר. קצב נהדר של בני הרצליה בפתיחת הרבע השני, פרנסיס, סטיוארט ואונואקו הובילו את הלבנים ליתרון. מנגד, הוגו בסון צלף לשלשה והחזיר את היתרון לטורקים. לאחר ריצת 2:8 לטורקים, אורלנד לקח פסק זמן חמש דקות לתום הרבע.

לאחר החזרה מהפסק זמן אונואקו קלע עוד שתי נקודות מתוך הצבע. מנגד, בלאזביץ’ סיים עם דאנק נהדר. מקס היידגר סיים לייאפ נהדר לאחר שרץ מגרש שלם בדרך אל הסל. סטיוארט הוסיף עוד שתי נקודות מתחת לסל. טופאש קלעה שש שלשות עד כה במשחק מתוך שש זריקות. היידגר צלף מחוץ לקשת וסטיוארט סיים עם דאנק על הבאזר וקבע שיוויון בירידה למחצית. 

רבע שלישי: 63:75 לבני הרצליה

אונואקו פתח את המחצית השנייה בצורה מדהימה, תחילה חדר וקלע שתי נקודות ולאחר מכן הוסיף עוד שתי נקודות עם דאנק אדיר. סטיוארט נכנס טוב לרבע לאחר שצלף מחוץ לקשת, הטורקים לקחו פסק זמן. הריצה נמשכה עם סטיוארט שהוסיף עוד דאנק נהדר, יתרון תשע להרצליה. 

קארטר הוסיף שלשה, לראשונה במשחק יתרון דו ספרתי. סטיוארט להט עם 22 נקודות ו-8/8 לשתי נקודות, שלוש דקות לתום לרבע. עוד מהלך התקפי מהצד של הרצליה, פרנסיס סידר לוורמאדו אליהופ נהדר. לוגאשי דייק מחוץ לקשת והעלה את הלבנים ליתרון שיא שעמד על 13 נקודות. 

רבע רביעי:

הטורקים פתחו טוב את הרבע האחרון, לאחר ריצת  0:7.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */