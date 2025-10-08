רבע 4, 06:12: טופאש - בני הרצליה 77:75

בני הרצליה פתחה את הקמפיין האירופי השלישי שלה בארבע העונות האחרונות, כשבשעה זו היא מתארחת אצל טופאש בורה הטורקית בסמוקוב בבולגריה וזאת במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב”א. החניכים של יהוא אורלנד יתחילו עם ניצחון?

המשחק האחרון של הקבוצה מהשרון היה בחודש שעבר נגד הפועל ירושלים ברבע גמר גביע ווינר, התמודדות אותה היא הפסידה לירושלמים. עברו שבועיים מאז וההרצליינים כבר במוד אחר, ועם מטרה ברורה להקשות כמה שיותר על היריבות שלה.

החבורה של אורלנד הוגרלה לבית לא פשוט, בית מספר 4 (D), כשלצד הטורקים היא תפגוש גם את טנריף הספרדית וטרפאני האיטלקית. בצד השני של הפרקט, טופאש בורסה עם אקס מכבי תל אביב ג’ו תומאסון, פתחה את הליגה הטורקית עם ניצחון מפתיע על פנרבחצ'ה בהארכה והפסד דרמטי לגלאטסראיי.

רבע ראשון: 22:24 לטופאש בורסה

החמישייה של בני הרצליה: שלו לוגאשי, אלייז’ה סטיוארט, צ’ינאנו אונואקו, מוריאל לוטאטי, נואה קארטר.

החמישייה של טופאש בורסה: אלכס פרז, איגיצ’אן סאיביר, מקסוול לוויס, מארק בלאזביץ’, ג’ו תומאסון.

צ’ינאנו אונואקו פתח טוב בצד של הרצליה לאחר שקלע שש נקודות רצופות, כולן מזריקות לשתי נקודות. מהצד השני, הטורקים עם שתי שלשות מדויקות בפתיחה, 6:8 לטופאש בורסה לאחר שתי דקות בלבד.ריצת 0:7 של הטורקים הביאה את יהוא אורלנד לקחת פסק זמן כשהרצליה ספגה 13 נקודות בשלוש וחצי דקות.

דשון פרנסיס עצר את הריצה של טופאש עם לייאפ נהדר אחרי אסיסט יפה של אונואקו. ג’ורדון ורנאדו קלע את השלשה הראשונה לזכות הרצליה. וישר לאחר מכן פרנסיס צלף גם הוא מחוץ לקשת. סטיוארט הוסיף שלשה שלישית רצוף לחבורה של אורלנד, שיוויון דקה וחצי לתום הרבע. קארטר צלף מרחוק וקבע שלשה שביעית ברבע הראשון לשתי הקבוצות ביחד.

רבע שני: 49:49

איזו פתיחה אדירה לרבע! אלייז’ה סטיוארט חדר נהדר לסל וסיים עם דאנק אדיר. קצב נהדר של בני הרצליה בפתיחת הרבע השני, פרנסיס, סטיוארט ואונואקו הובילו את הלבנים ליתרון. מנגד, הוגו בסון צלף לשלשה והחזיר את היתרון לטורקים. לאחר ריצת 2:8 לטורקים, אורלנד לקח פסק זמן חמש דקות לתום הרבע.

לאחר החזרה מהפסק זמן אונואקו קלע עוד שתי נקודות מתוך הצבע. מנגד, בלאזביץ’ סיים עם דאנק נהדר. מקס היידגר סיים לייאפ נהדר לאחר שרץ מגרש שלם בדרך אל הסל. סטיוארט הוסיף עוד שתי נקודות מתחת לסל. טופאש קלעה שש שלשות עד כה במשחק מתוך שש זריקות. היידגר צלף מחוץ לקשת וסטיוארט סיים עם דאנק על הבאזר וקבע שיוויון בירידה למחצית.

רבע שלישי: 63:75 לבני הרצליה

אונואקו פתח את המחצית השנייה בצורה מדהימה, תחילה חדר וקלע שתי נקודות ולאחר מכן הוסיף עוד שתי נקודות עם דאנק אדיר. סטיוארט נכנס טוב לרבע לאחר שצלף מחוץ לקשת, הטורקים לקחו פסק זמן. הריצה נמשכה עם סטיוארט שהוסיף עוד דאנק נהדר, יתרון תשע להרצליה.

קארטר הוסיף שלשה, לראשונה במשחק יתרון דו ספרתי. סטיוארט להט עם 22 נקודות ו-8/8 לשתי נקודות, שלוש דקות לתום לרבע. עוד מהלך התקפי מהצד של הרצליה, פרנסיס סידר לוורמאדו אליהופ נהדר. לוגאשי דייק מחוץ לקשת והעלה את הלבנים ליתרון שיא שעמד על 13 נקודות.

רבע רביעי:

הטורקים פתחו טוב את הרבע האחרון, לאחר ריצת 0:7.