אימון בכורה לרז מאיר באשדוד, והאורח שהגיע לי"א

אחרי שיצאה לפגרת הנבחרות עם ניצחון יקר על מכבי בני ריינה ולאחר ערב החג הראשון של סוכות, במועדון ספורט אשדוד ערכו הבוקר (רביעי) אימון שלאחריו יצאה הקבוצה לחופש בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא תמשיך את ההכנות למשחק נגד בית"ר ירושלים בטדי.

עם תחילת חול המועד, הגיע היום אורח כבוד למתחם האימונים של אצטדיון הי"א בעיר. כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א הגיע לברך את שחקני מ.ס אשדוד לרגל החג. שחקנים בקבוצה ובראשם הקפטן טום בן זקן התרגשו מאוד מהביקור, שבמהלכו בירך הרב את הקבוצה להצלחה ולבריאות את כולם.

בינתיים, שחקן הקבוצה הטרי, רז מאיר, שחתם לפני החג, ערך אימון ראשון כשחקן רשמי באשדוד. מאיר היה בהתרשמות של כשבוע באימונים כשבסיומם הוחלט לצרפו לסגל.

הקבוצה של חיים סילבס פתחה את העונה בצורה טובה והיא ניצבת במקום השישי עם שלושה ניצחונות ושלושה הפסדים. יוג’ין אנסה מוביל את הדרומיים העונה בצורה נהדרת עם שלושה שערים וחמישה בישולים. במחזור האחרון הצליחה הקבוצה לשמור על רשת נקייה לראשונה העונה נגד מכבי בני ריינה בניצחון 0:2.