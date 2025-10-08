יום רביעי, 08.10.2025 שעה 15:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

נקבע מועד הגמר בין הפועל ת"א להפועל ירושלים

הקבוצות האדומות תיפגשנה בגמר גביע ווינר בשבת 8 בנובמבר ב-19:10, בארנה שבירושלים. באותו היום בטדי תיפגשנה גם קבוצות הכדורגל בשעה 15:00

|
שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)

גמר גביע ווינר סל 2025, בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב, ייערך במוצאי שבת, 8 בנובמבר, בשעה 19:10, בפיס ארנה בירושלים. קבוצות הכדורגל המקבילות ייפגשו במסגרת המחזור ה-10 של ליגת העל בכדורגל בשעה 15:00 באצטדיון טדי.

לפיכך ההחלטה לקיים את משחק גמר גביע ווינר סל באותו יום התקבלה כחלק משיתוף הפעולה בין מנהלות הליגה בכדורסל ובכדורגל, מהלך עבור הקהל שיאפשר לאוהדי ואוהדות שתי הקבוצות האדומות להישאר בבירה וליהנות מיום ספורט חגיגי במיוחד. שיתוף הפעולה האסטרטגי בין הליגות יכלול גם שיתוף פעולה במכירת הכרטיסים ופעילויות נוספות- פרטים נוספים יימסרו בהמשך. 

בנוסף, מחזור הפתיחה של ליגת ווינר סל ייערך ביום ראשון, 12.10.2025, במהלך חול המועד סוכות, ויהפוך לחגיגת כדורסל לאוהדים ולמשפחות. מהצהריים ועד שעות הערב יתקיימו חמישה משחקים רצופים בכל רחבי הארץ. זהו היום שיפתח רשמית את עונת 2025/26, עונה שמבטיחה להיות מהמרתקות שנראו בשנים האחרונות, עם הכוכבים הגדולים על הפרקט של ליגת ווינר סל.

לאור הזזת משחק הגמר של גביע ווינר מתאריכו המקורי, ייערכו גם שינויים במספר משחקי ליגה, כדלקמן:

מחזור מספר 5
3.1.26 – הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים

מחזור מספר 12
24.12.25 – הפועל ירושלים נגד אליצור נתניה
13.1.26 – הפועל תל אביב נגד הפועל גליל עליון

