נקבע מועד הגמר בין הפועל ת"א להפועל ירושלים

גמר גביע ווינר סל 2025, בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב, ייערך במוצאי שבת, 8 בנובמבר, בשעה 19:10, בפיס ארנה בירושלים. קבוצות הכדורגל המקבילות ייפגשו במסגרת המחזור ה-10 של ליגת העל בכדורגל בשעה 15:00 באצטדיון טדי.

לפיכך ההחלטה לקיים את משחק גמר גביע ווינר סל באותו יום התקבלה כחלק משיתוף הפעולה בין מנהלות הליגה בכדורסל ובכדורגל, מהלך עבור הקהל שיאפשר לאוהדי ואוהדות שתי הקבוצות האדומות להישאר בבירה וליהנות מיום ספורט חגיגי במיוחד. שיתוף הפעולה האסטרטגי בין הליגות יכלול גם שיתוף פעולה במכירת הכרטיסים ופעילויות נוספות- פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

בנוסף, מחזור הפתיחה של ליגת ווינר סל ייערך ביום ראשון, 12.10.2025, במהלך חול המועד סוכות, ויהפוך לחגיגת כדורסל לאוהדים ולמשפחות. מהצהריים ועד שעות הערב יתקיימו חמישה משחקים רצופים בכל רחבי הארץ. זהו היום שיפתח רשמית את עונת 2025/26, עונה שמבטיחה להיות מהמרתקות שנראו בשנים האחרונות, עם הכוכבים הגדולים על הפרקט של ליגת ווינר סל.

לאור הזזת משחק הגמר של גביע ווינר מתאריכו המקורי, ייערכו גם שינויים במספר משחקי ליגה, כדלקמן:

מחזור מספר 5

3.1.26 – הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים

מחזור מספר 12

24.12.25 – הפועל ירושלים נגד אליצור נתניה

13.1.26 – הפועל תל אביב נגד הפועל גליל עליון