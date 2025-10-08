דראפיץ' לא הגיע לאימון, מי יהיה מאמן ריינה?

מאמן בני ריינה סלובודאן דראפיץ' לא הגיע היום (רביעי) כלל וכלל לאימון הקבוצה, בטענה שאינו חש בטוב וכרגע יש חוסר בהירות מוחלט לגבי זהות המאמן שיעמוד על הקווים עד אשר לא תיפתר סוגיית הפיצוי לדראפיץ', שמבחינתו מתעקש לקבל 5 משכורות בזמן כשריינה מוכנה לתת פיצוי של משכורת אחת.

אתמול דראפיץ’ נכח ולא העביר את האימון, ונראה ששני הצדדים מודעים לכך שאין דרך חזרה ולא ניתן יהיה לתקן את אשר נשבר, והמאמן ימצא את עצמו בחוץ. הקבוצה מהמגזר בודקת מספר אופציות כאשר העיקרית שבהן היא מנחם קורצקי, שהודיע שכל זמן שדראפיץ' לא נפרד רשמית מריינה, אין בכוונתו לשבת ולדון עם המועדון על האפשרות שימונה למאמן.

שמות נוספים נבדקו כמו זה של מאמן כפר קאסם מהליגה הלאומית, אדם האדיה, שאימן בעבר את ריינה. שם נוסף שנבדק הוא אלדד שביט, שמשמש כמנהל מקצועי במ.ס. קרית ים מהלאומית גם כן.

ריינה כזכור פתחה את העונה בליגת העל עם חמישה הפסדים אחרי שישה מחזורים, כשלזכותה נקודה אחת בלבד. מאזן השערים שלה נכון לכרגע עומד על מינוס 15, כשהיא ספגה עשרים שערים וכבשה חמש פעמים בלבד.