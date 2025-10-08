יום רביעי, 08.10.2025 שעה 15:10
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

מיליטאו: חשבתי לפרוש אחרי הפציעה שלי

בלם ריאל מדריד ונבחרת ברזיל נפתח במסיבת העיתונאים: "לאחר הפציעה השנייה בברך עברו לי מחשבות בראש, היו לי שנתיים קשות, נשענתי על המשפחה שלי"

אדר מיליטאו (IMAGO)
אדר מיליטאו (IMAGO)

בלם ריאל מדריד, אדר מיליטאו, הודה במסיבת העיתונאים של נבחרת ברזיל כי היה קרוב לתלות את הנעליים, לאחר שסבל משתי פציעות קשות ברצועות הברך. מיליטאו בן ה־27 הצטרף לסגל של קרלו אנצ’לוטי לקראת שני משחקי הידידות של נבחרת ברזיל, מול דרום קוריאה ביום שישי (10 באוקטובר) ומול יפן ביום שלישי (12 באוקטובר).

"לאחר הפציעה השנייה (בברך ימין), עברו לי הרבה מחשבות בראש. חשבתי לעזוב את הכדורגל, זה לא קל. אבל בעזרת אשתי, בתי וחבריי לקבוצה אני כאן היום, מוכן לשחק טוב", סיפר מיליטאו.

"אלו היו שנתיים קשות מאוד, עם שתי פציעות מורכבות. את השנייה אתה עובר אחרת, כי אתה כבר מכיר את התהליך. זה לא פשוט. אתה חייב להישען על המשפחה, על אלוהים. הפציעה משנה לך את השגרה, אתה כבר לא מתאמן, פתאום אתה בבית ותלוי באחרים שיעזרו לך. תודה לאל, הצלחתי להשתקם ולחזור לרמה הגבוהה ביותר שלי, וזה ממש לא מובן מאליו", הוסיף הבלם הברזילאי.

אדר מיליטאו (IMAGO)אדר מיליטאו (IMAGO)

מיליטאו נפצע לראשונה ב־12 באוגוסט 2023, כשקרע את הרצועה הצולבת בברך שמאל במהלך המשחק מול אתלטיק בילבאו בסן מאמס. יותר משנה לאחר מכן, בנובמבר 2024, הוא ספג קרע מלא ברצועה הצולבת הקדמית בברך ימין, פציעה שכללה גם פגיעה במיניסקוס. שתי הפציעות הקשות הללו הרחיקו אותו מהמגרשים כמעט לשתי עונות, 2023/24 ו־2024/25.

במהלך התקופה הזו נעדר מיליטאו 438 ימים מהמגרשים והחמיץ לא פחות מ־94 משחקים של ריאל מדריד. הניתוח הראשון גרם לו להיעדרות של 214 ימים, והשני לעוד 224 ימים נוספים.

“תחושת השחקן” חזרה אליו רק בקיץ האחרון, כשנכלל בסגל אליפות העולם למועדונים ביוני, אך קרלו אנצ’לוטי בחר שלא לזמנו לחלון הנבחרות של ספטמבר, יחד עם ויניסיוס, רודריגו ואנדריק. כעת, מיליטאו צפוי לפתוח בהרכב ברזיל במשחק הידידות הראשון מול דרום קוריאה לצדו של גבריאל מגלאייש.

