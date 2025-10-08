יום רביעי, 08.10.2025 שעה 15:09
כדורגל ישראלי

"הנבחרת של כולם, אנחנו משחקים בשבילכם"

שחקני נבחרת ישראל נפגשו עם ילדי עמותת הגשמת חלום, בן שמעון: "גאים לארח אתכם". לפני נורבגיה, המאמן תרגל שני הרכבים שונים, כשמוזי וטוריאל יחד

רן בן שמעון מחלק הוראות (שחר גרוס)
רן בן שמעון מחלק הוראות (שחר גרוס)

נבחרת ישראל ערכה הבוקר (רביעי) אימון פתוח לקהל הרחב, לקראת צמד המפגשים מול נורבגיה ואיטליה. אל מגרש האימונים בבית הנבחרות בשפיים, הגיעו משפחות רבות וילדים שבאו ליהנות מהפנינג מיוחד בו נהנו ממתקני משחק, מתנפחים לצד מפגש חתימות ותמונות עם שחקני הנבחרת.

בין הילדים לקהל הרחב שכלל כ-500 צופים, הגיעו גם ילדי עמותת הגשמת חלום. העמותה נוסדה בשנת 2013, ומאז ועד היום פועלת במטרה להגשים חלומות לילדים עם צרכים מיוחדים ומחלות קשות. כמו גם ילדות וילדי אנשי המילואים, פצועי צה"ל, ילדים מהעוטף שטרם חזרו לבתיהם, נשות המילואימניקים וארגונים חברתיים נוספים. 

במרכז האירוע נערך טקס מרגש לציון שנתיים לשבעה באוקטובר בנוכחות השחקנים ורן בן שמעון שאמר: "אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם פה. אולי יש פה חלק ממכם שרואים פה רק כדורגל, דשא ושערים. אבל אני רואה מולי את המדינה שלנו את הילדים הקטנים שנותנים לנו תקווה יש לנו עם מדהים”.

ההפנינג בשפיים (שחר גרוס)ההפנינג בשפיים (שחר גרוס)
שחקני הנבחרת והילדים (שחר גרוס)שחקני הנבחרת והילדים (שחר גרוס)

“כל פעם שהחבר'ה פה לובשים את המדים של הנבחרת, את הדגל, הם משחקים בשבילכם. אנחנו אתמול דיברנו על כאב והיום אנחנו מדברים על תקווה. הנבחרת היא בשביל כולם, היא לא שלי, לא של יו"ר ההתאחדות, היא של כולם. כל ילד שנמצא פה הוא עולם ומלואו, אנחנו גאים ושמחים מאוד לארח אתכם. 

תזכרו תמיד שיש פה ילדים שחוו כאב גדול, יש פה ילדים שגדלו לתוך תקופות קשות. תזכרו תמיד שיש אנשים מדהימים בעם הזה, תתפללו כל יום לשובם המהיר של החטופים ושהחיילים יחזרו גם הם בריאים ושלמים". בסוף הטקס הפריחו הילדים והקהל בלונים צהובים כאות סמל לשחרור החטופים.

רן בן שמעון חותם לילדים (שחר גרוס)רן בן שמעון חותם לילדים (שחר גרוס)
דניאל פרץ חותם (שחר גרוס)דניאל פרץ חותם (שחר גרוס)
רוי רביבו חותם לילד (שחר גרוס)רוי רביבו חותם לילד (שחר גרוס)

בנוסף לאוהדי הנבחרת הגיעו לצפות באימון גם מוט'לה שפיגלר, אלישע לוי, יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ לצד אישים נוספים מעולם הכדורגל. דור פרץ וירדן שועה זכו לאהבה רבה מצד הקהל כמו גם מנור סולומון, אוסקר גלוך ודניאל פרץ. 

בפן המקצועי, כאמור רן בן שמעון וחניכיו עתידים לצאת כבר ביום שבת למשחק חוץ מאתגר, מול מוליכת הבית נורבגיה, במטרה לשמור על המקום השני 3 משחקים לסוף הקמפיין. המאמן הישראלי תרגל שני הרכבים שונים וחילק את הנבחרת לשתי קבוצות. טימוטי מוזי וסתיו טוריאל (זימון בכורה לנבחרת), תורגלו במשותף על קו ימין באותה הקבוצה. 

בן שמעון תרגל שתי קווי הגנה שונים באחד אלי דסה, סתיו למקין, מתן בטלקסה ורוי ביבו. ובצד השני דני גרופר, אור בלוריאן, עידן נחמיאס וגיא מזרחי. עומרי גאנדלמן שבארבעת הימים האחרונים נמצא במנוחה, לא תורגל באימון יחד עם כולם, והתאמן באימון לבדו בצד.

מנור סולומון (שחר גרוס)מנור סולומון (שחר גרוס)
אוסקר גלוך וסתיו טוריאל (שחר גרוס)אוסקר גלוך וסתיו טוריאל (שחר גרוס)
שינו זוארץ (שחר גרוס)שינו זוארץ (שחר גרוס)
שחקני נבחרת ישראל (שחר גרוס)שחקני נבחרת ישראל (שחר גרוס)
