יום רביעי, 08.10.2025 שעה 17:25
כדורגל עולמי  >> מוקדמות יורו עד גיל 19
לוח תוצאות
מוקדמות יורו עד גיל 19 25-26
00-00ישראל עד 191
00-00לוקסמבורג עד 192

מחצית: ישראל - לוקסמבורג עד 19 0:0

מוקדמות יורו עד גיל 19, מחזור 1: נבחרת הנוער של אופיר חיים שולטת בקצב. דאפה הגיע לשני מצבים טובים בנגיחה מול השער של אזמי, אך פספס. מי תנצח?

שחקני נבחרת הנוער (ההתאחדות לכדורגל)
שחקני נבחרת הנוער (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת ישראל עד גיל 19 עורכת בשעה זו את משחקה הראשון במסגרת מוקדמות היורו, ולמעשה מתחילה במסע כדי להגיע לאליפות היבשתית בפעם השלישית בתולדותיה, כשהמשוכה הראשונה היא נבחרת לוקסמבורג.

החבורה של אופיר חיים “מארחת” את היריבה בסלובניה, כשהמטרה ברורה –להשיג שלוש נקודות חשובות שיהוו ספתח להמשך. המאמן שכבר ארבע שנים מוביל את הבחורים בכחול-לבן בשנתונים אלה, מכוון לשחזר את ההישגים האדירים שכללו גמר יורו ב-2022 ומקום שלישי באליפות העולם ב-2023.

במשחקי ההכנה למוקדמות היורו בספטמבר, פגשה ישראל פעמיים את אסטוניה. פעם אחת ניצחה 2:4 ובמשחק השני נכנעה 2:1. במוקדמות אליפות אירופה של 2024/25, הנבחרת סיימה במקום האחרון בבית עם אפס נקודות.

לוקסמבורג אגב, סיימה באותן מוקדמות במקום השלישי בבית שלה עם ארבע נקודות, כשבמשחקה האחרון הצליחה לגבור 1:2 על קרואטיה. עוד בבית הישראלי הנוכחי: סלובניה ואוסטריה.

מחצית ראשונה:

דקה 24: שתי הנבחרות נאבקות בעיקר על השליטה במרכז המגרש ועדיין לא הגיעו למצב על אחד השערים. 

דקה 26: המצב הראשון של נבחרת ישראל סוף סוף הגיע, הגבהה טובה מהאגף הימני הגיעה אל ראשו של ישראל דאפה שנגח ופספס מעט את המסגרת.

דקה 28: עוד מצב נהדר של ישראל, ממש כמו בשידור חוזר, הגבהה נוספת מאגף ימין מצאה את ראשו של דאפה, הפעם ממצב קורץ אף יותר והנגיחה של החלוץ נעצרה אצל ארמל אזמי. 

דקה 31: כרטיס צהוב ראשון במשחק, נשלף לעברו של נועם שטייפמן שביצע עבירה במרכז השדה. 

דקה 37: כרטיס צהוב ראשון לנבחרת לוקסמבורג, לאחר שמיקה דה לוז גרסיה משך את חולצתו של יניב פרץ במרכז המגרש בכדי למנוע מתפרצת. 

דקה 42: אליוט טלן הקפטן של לוקסמבורג מקבל גם הוא את הכרטיס הצהוב, לאחר שמנע מישראל דאפה לרוץ עם הכדור לעבר השער.

הרכב נבחרת ישראל: עילי אלטמן, איתי ברהום, נועם שטייפמן, גיא אליגולשולי, איתי ברוך, נבות רטנר, רועי מגור, אוריין גורן, עילאי בן סימון, יניב פרץ וישראל דאפה.

הרכב נבחרת לוקסמבורג: ארמל אזמי, מיקה דה לוז גרסיה, אליוט טלן, הלמר טבארס, אדסון לימה, מאליק פיניירו דוס סנטוס, טבארס דוס סנטוס, אנזו דוס סנטוס, מוחמד בנסלאימן, יונה פולפר, דוד נסקימנטו.

