בול בזמן: גיל חדד חתם במכבי קריית גת

לאחר שעזב את הפועל עפולה, גיל חדד, החלוץ בן ה-25, מצא לעצמו בית חדש. והפעם? מכבי קריית גת, מליגה א' דרום, אותה מאמן רומן זולו אותו הוא מכיר היטב. חדד מגיע לקריית גת לאחר שמונה משחקים בליגה הלאומית, במדי מ.ס קריית ים והפועל עפולה, נוכח העובדה כי אליאור משלי פצוע ויוסף טוואבה מושך אף הוא פציעה, חובה היה על קריית גת לפעול.

כזכור, מאז הפרידה ממ.ס קריית ים, לא פחות מ-15 קבוצות ליגה א', מצפון ועד לדרום, הביעו בשחקן עניין, כשגיל בעצמו העדיף להישאר בליגה הלאומית. לאחר שהבין כי עפולה לא תאפשר לו את דקות המשחק שציפה, הגיעה ההכרעה מבחינתו - לרדת לליגה א', למועדון כדורגל איכותי וכזה ששואף להעפיל לליגה הלאומית, יחד עם רומן זולו על הקווים.

מאז עונת 2022/23 חדד קורע רשתות. אז שיחק במ.ס דימונה, עונה בה סיים עם 17 שערי ליגה לצד שלושה שערים במסגרת הגביע. בעונת 2023/24, כשחקן דימונה, בעונתו השנייה בדרום, סגר 15 שערי ליגה, לצד צמד שערים בגביע. בעונה החולפת כבש מול בית"ר ירושלים במסגרת גביע המדינה בכדורגל, זאת במדי מ.ס קריית ים.

גיל חדד (מרטין גוטדאמק)

לאחר שסיים גיל נוער במחלקת הנוער של מכבי חיפה, עבר תחילה לקבוצת סקציה נס ציונה מהליגה הלאומית, אלא שלאחר מספר משחקים מצומצם עבר למכבי הרצליה מליגה א' דרום (עונת 2018/19). בעונת 2019/20 היה לשחקנה של הפועל רובי שפירא חיפה, במדיה הרשית 11 פעמים, כשעונה לאחר מכן כבש במדיה עוד 10 שערים. בעונת 2021/22 שיחק בלאומית במדי הפועל עכו.

גיל מגיע "בול בזמן", כמו שנאמר. המוליכה, מכבי קריית גת, תארח ביום שישי הקרוב (10/10) את מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, זאת במסגרת המחזור החמישי בליגה א' דרום. המשחק יתקיים במגרש הסינתטי "כרמי גת" שבקריית גת. מדובר בשתי קבוצות שטרם הפסידו העונה והפער ביניהן עומד על שתי נקודות בלבד. גיל חדד יעמוד לרשותו של רומן זולו כבר במשחק זה.