 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

בול בזמן: גיל חדד חתם במכבי קריית גת

מ.ס קריית ים ויתרה עליו, בעפולה לא ראה דקות משחק משמעותיות ואת רומן זולו מכיר היטב. החלוץ שקרע רשתות בליגה א' מגיע ע"ח משלי וטוואבה הפצועים

|
גיל חדד חוגג עם שחקני קריית ים (חג'אג' רחאל)
גיל חדד חוגג עם שחקני קריית ים (חג'אג' רחאל)

לאחר שעזב את הפועל עפולה, גיל חדד, החלוץ בן ה-25, מצא לעצמו בית חדש. והפעם? מכבי קריית גת, מליגה א' דרום, אותה מאמן רומן זולו אותו הוא מכיר היטב. חדד מגיע לקריית גת לאחר שמונה משחקים בליגה הלאומית, במדי מ.ס קריית ים והפועל עפולה, נוכח העובדה כי אליאור משלי פצוע ויוסף טוואבה מושך אף הוא פציעה, חובה היה על קריית גת לפעול.

כזכור, מאז הפרידה ממ.ס קריית ים, לא פחות מ-15 קבוצות ליגה א', מצפון ועד לדרום, הביעו בשחקן עניין, כשגיל בעצמו העדיף להישאר בליגה הלאומית. לאחר שהבין כי עפולה לא תאפשר לו את דקות המשחק שציפה, הגיעה ההכרעה מבחינתו - לרדת לליגה א', למועדון כדורגל איכותי וכזה ששואף להעפיל לליגה הלאומית, יחד עם רומן זולו על הקווים.

מאז עונת 2022/23 חדד קורע רשתות. אז שיחק במ.ס דימונה, עונה בה סיים עם 17 שערי ליגה לצד שלושה שערים במסגרת הגביע. בעונת 2023/24, כשחקן דימונה, בעונתו השנייה בדרום, סגר 15 שערי ליגה, לצד צמד שערים בגביע. בעונה החולפת כבש מול בית"ר ירושלים במסגרת גביע המדינה בכדורגל, זאת במדי מ.ס קריית ים.

גיל חדד (מרטין גוטדאמק)גיל חדד (מרטין גוטדאמק)

לאחר שסיים גיל נוער במחלקת הנוער של מכבי חיפה, עבר תחילה לקבוצת סקציה נס ציונה מהליגה הלאומית, אלא שלאחר מספר משחקים מצומצם עבר למכבי הרצליה מליגה א' דרום (עונת 2018/19). בעונת 2019/20 היה לשחקנה של הפועל רובי שפירא חיפה, במדיה הרשית 11 פעמים, כשעונה לאחר מכן כבש במדיה עוד 10 שערים. בעונת 2021/22 שיחק בלאומית במדי הפועל עכו.

גיל מגיע "בול בזמן", כמו שנאמר. המוליכה, מכבי קריית גת, תארח ביום שישי הקרוב (10/10) את מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, זאת במסגרת המחזור החמישי בליגה א' דרום. המשחק יתקיים במגרש הסינתטי "כרמי גת" שבקריית גת. מדובר בשתי קבוצות שטרם הפסידו העונה והפער ביניהן עומד על שתי נקודות בלבד. גיל חדד יעמוד לרשותו של רומן זולו כבר במשחק זה.

