"שיתוף ישראלים? יש המון שחקנים ופער בכושר"

אחרי ציפייה ארוכה, הרגע ההיסטורי יגיע הערב (רביעי) ב-21:05 כשייערך לראשונה דרבי ישראלי ביורוליג: הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב. אגדת האדומים שמשמש כנציד בדירקטוריון המועדון, שמעון אמסלם, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”, התייחס לתחושות רגע לפני, ליחסי הכוחות ולנושאים נוספים.

מה שלומך?

“יום קשה אחרי אתמול, משפיע על כולם. אנחנו רחוקים, אבל היינו מחוברים לטקס ועשינו עם השחקנים טקס של דקת דומיה. אנחנו רחוקים, אבל נמצאים במרכז הכאב. נקווה לתת היום קצת אסקפיזם ולהראות לכולם שמדינת ישראל חזקה וביחד ומנסה לשמור על החיים במקומם”.

אתה היית שחקן בלא מעט משחקי דרבי עסיסיים והנה הפועל ת”א מגיעה כפייבוריטית.

“כבר הייתי בדרבי שהיינו אמורים להיות עדיפים, היום אנחנו נמצאים בסיטואציה לא מוכרת. זה מפעל חדש ולא משחקים בארץ, אנחנו פתחנו טוב ומכבי פחות. זו ליגה שאסור לרגע להוריד את הרגל מהגז, שחקנים ברמה מאוד גבוהה שיכולים להתעלות בכל רגע”.

כמה אתם מורידים את השחקנים לקרקע לאור הציפיות?

“הרבה קהל הגיע וחוץ מזה, מי שמכיר את איטודיס, הוא לא נותן לדברים לחלחל לקבוצה, כולם מקצוענים. ועדיין זה דרבי, הפועל ומכבי וזה מקום שלא היינו בו”.

דימיטריס איטודיס, לא נותן לדברים לחלחל לקבוצה (IMAGO)

כמה זה מאכזב שזה לא קורה הארץ?

“חושב על זה כל יום, כמה זה היה יכול להיות אחרת, כמו כל דבר במדינה. עופר בא ולקח אותנו עד ליורוליג. אני ארבעים שנה בהפועל ועכשיו כשאנחנו כאן אין שום סיבה שנחשוב שלילי, אלא רק חיובי ודברים טובים יבואו”.

אני עוקב אחריך בטוויטר ודיברתם שאתם רוצים לדאוג לשחקן הישראלי, אתה מדבר על זה המון. בסופו של דבר הישראלים בקושי משחקים, במיוחד ביורוליג. בר טימור כעס מאוד שלא נרשם.

אני עדיין חושב ככה, לא שיניתי את דעתי. ברגע שהגענו ליורוליג יש חוקים שונים. יש לנו המון משחקים, אנחנו נשתמש בכל מה שיש לנו. יש לנו שחקנים שחזרו מהנבחרת והקבוצה התגבשה, ויש פערים בכושר. הדברים יסתדרו בסוף וכולם יקבלו דקות. תומר גינת הוא מבחינתנו סופר שחקן, ולא החתמנו אף אחד בעמדה שלו כי הוא האיש שלנו. כל הישראלים יקבלו את הדקות שלהם. זו עונה מטורפת וכל משחק הוא גמר גביע, ואנחנו צריכים להתרגל לזה”.

איך הדקות יחולקו כשים מדר יחזור? איך אתם מנהלים זאת?

“יש צוות מאמנים מאוד מנוסה. מאמינים בים ומחכים שהוא יחזור לאימונים”.

ים מדר, מאמינים בו (רועי כפיר)

לאף קבוצה ביורוליג אין כזה סגל.

“אף אחד לא היה במקום שלנו, אנחנו צריכים לעשות קריטריון ואם לא נעשה אחד זו יכולה להיות אפיזודה חד פעמית. זה קשה ויש עבודה לא פשוטה, מי בכושר ומי לא. זו ליגה עם חוקים שאם אתה לא עומד בהם אתה יכול להתרסק למטה”.

השחקנים צריכים להבין שיש מטרה להבטיח יורוליג לעוד עונה.

“אנחנו צריכים להשתמש בשחקנים לצרכים של הקבוצה”.

מי לא יירשם היום מבין הישראלים?

“בר ותומר נרשמים, והזרים. זה ישתנה בכל משחק. יהיה פציעות, ויהיו רוטציות. אלו שחקנים מאוד מנוסים ויהיו משחקים בהם המצ’אפ איתם יהיה טוב יותר. צריך לתת לאיטודיס לעשות את העבודה שלו. הוא גם ככה מתרעם על חוק הזרים בליגה שלנו. זו דינמיקה של עונה שלמה, עברנו רק שני משחקים”.

בר טימור לצד דימיטריס איטודיס, השחקן יירשם למשחק (חגי מיכאלי)

כמה אתה מתרגש הערב? יש התרגשות כמו שחקן?

“יותר גדולה, כי קודם כל אני מושקע רגשית. יש המון עבודה מסביב, משטרה, אוהדים, כרטיסים ואבטחה. זה כל הזמן מחלחל, כל ההנהלה הבכירה הגיעה, וזה משהו שאנחנו רוצים”.

עופר בלחץ?

“עופר מקצוען, הוא מבין את החשיבות, אבל הוא יודע שזה מרתון. קצת אורך רוח וסבלנות. לוקחים הכל יום ביומו”.