"לסגור את חיפה אם לא תנצח במשחקים הבאים"

מכבי חיפה יצאה לפגרת הנבחרות אחרי 1:1 סוער ודרמטי במיוחד מול מכבי תל אביב, כשהירוקים של דייגו פלורס השוו רק בתוספת הזמן מול הצהובים בבלומפילד. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הקבוצה מהכרמל.

היו לחיפה ארבעה משחקים גדולים בהם הוציאה שלוש נקודות. לא צריך לבקר על דבר כזה?

“אני רוצה לעשות הבדל בין המשחקים הקודמים למכבי תל אביב. הצהובים יותר חזקים ממכבי חיפה ובית”ר ירושלים. גם בעונות הגדולות של ברק בכר לא הוצאנו שם תיקו, כך שזו תוצאה טובה שכל קבוצה חותמת בבלומפילד. מכבי חיפה לא קבוצה מופקרת, אך פלורס מסרס את הקבוצה מבחינה התקפית. הוא לא משתמש בכלים ההתקפיים שלו.

יש יותר מדי קרדיט לנהואל ופחות מדי לגורה. החילופים שלו בדיליי, הם מאורחים מדי. לא תתפוס את מכבי ת”א בכושר רע הרבה פעמים כמו שמכבי חיפה תפסה אותה. נהואל לא תורם התקפית למכבי חיפה, הוא כמו פס האטה. לפלורס לקח חודשיים להבין שגוני נאור שחקן פחות טוב מעלי מוחמד. היא יותר התקפית עם מוחמד, הוא השתלט על מרכז המגרש יחד עם איתן אזולאי”.

שחקני מכבי חיפה (שחר גרוס)

מה אתה חושב על זה שמכבי חיפה אנטי ושהיא לא בסדר?

“כשמכבי חיפה הייתה טובה, התקשורת פרגנה. זה הכל ביחס לציפיות. כל עונה שנפתחת במכבי חיפה, היה רק מנהל מקצועי אחד שאמר שהמטרה היא מקום חמישי. לא נעים לפתוח עונה ולהיות כבר במינוס 9 והיא עוד לא התחילה. אנחנו עדיין בקיץ ואנחנו לא בלופ ותשע נקודות זה הרבה. יש לקבוצה משחקים נוחים על הנייר. אם פלורס רוצה לצמצם את הפער, הוא יהיה חייב לקחת את כל הנקודות עד תום הסיבוב.

אם מכבי חיפה, עם תקציב של 110 מיליון שקל לא מסוגלת לנצח את נתניה, טבריה והפועל ירושלים צריך לסגור את המועדון. זה עניין של לצמצם פערים מהצמרת ולייצר נקודות. אתה עם מספר נקודות שבקושי מבטיחות פלייאוף עליון. פלורס לא מנצל את הסגל כראוי, כאשר הוא לא השתמש בעלי מוחמד”.

עלי מוחמד (שחר גרוס)

מי הביא את השחקנים?

“ברור שזה ליאור רפאלוב. ברגע שאתה מביא שחקן כמו גורה, שיש לו איכות, אך אתה נותן לחזיזה וסוף פודגוראנו לשחק. יש פה בעיה, במיוחד שהבאת את קאני. ברגע שאתה לא מקבל מספרם מהכנפיים, אתה צריך לשנות מערך לשני חלוצים. כמעט עכל אחד שמתעסק בקבוצה אמר שאי אפשר לשים את המפתחות רק אצל מתיאס נהואל. מיכאל אוחנה לא יכול להיות יותר גרוע מנהואל”.