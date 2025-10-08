יום רביעי, 08.10.2025 שעה 12:44
כדורגל עולמי

רונאלדו הכדורגלן המיליארדר הראשון בהיסטוריה

בזכות קריירה שעוד ממשיכה בגיל 40, חוזה של מאות מיליונים ללא מס בסעודיה ועסקאות עם ארמאני ונייק, הפורטוגלי הפך לשחקן הפעיל הראשון שמגיע ליעד

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

לאחר קריירה מהגדולות שידע ענף הכדורגל, כריסטיאנו רונאלדו הגיע להישג חדש אליו אף אחד לא הגיע לפני כשהפך לכדורגלן הפעיל המיליארדר הראשון בהיסטוריה.

השחקן בן ה-40 הגיע לשווי של 1.04 מיליארד ליש”ט המומחים הכלכליים של “בלומברג” בדקו את רווחיו לאורך הקריירה, העסקאות השונות שעשה מחוץ לכדורגל והמיסים אותם שילם.

על פי הדיווחים, הרווחים העצומים שהשחקן מייצר בסעודיה הובילו אותו ישירות לראש טבלת המשתכרים מבין הספורטאים ברחבי העולם, כשהפער בינו לבין ליאו מסי ניכר.

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, הפער ניכר (IMAGO)ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, הפער ניכר (IMAGO)

לפורטוגלי יש עסקה אסטרונומית לכל החיים בשווי מאות מיליוני ליש”ט עם נייק, ובנוסף משתף פעולה עם חברות כמו ארמאני, סמסונג, לואי ויטון, אנליבר ועוד רבות אחרות.

כיום כריסטיאנו רונאלדו מרוויח סכום יוצא דופן של 300 ליש”ט לדקה בסעודיה, כלומר, כ-160 מיליון ליש”ט בשנה, כשהוא אף מחזיק במניות בקבוצתו אל נאסר. כעת הוא הגיע לציון דרך כלכלי מרשים, ונראה שהוא לא מתכוון לעצור כאן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
