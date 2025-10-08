יום רביעי, 08.10.2025 שעה 12:33
כדורגל ישראלי

יחבור ליצחקי? בן שהר הוצע לבית"ר ירושלים

מקורב לחלוץ שוחח עם אלמוג כהן ובחן איתו את האפשרות שיצטרף לקבוצה מהבירה, שכרגע מחזיקה בשני חלוצים בלבד - קאלו וחוגי. וגם: מצבו של ירין לוי

|
בן שהר (חגי מיכאלי)
בן שהר (חגי מיכאלי)

בן שהר עלה בעונה שעברה עם הפועל תל אביב לליגת העל, אך לא המשיך בקבוצה של אליניב ברדה.

כמו שחקנים נוספים שנותרו חופשיים בקיץ האחרון - אופיר קריאף, יונתן כהן, אייל גולסה ואיתן טיבי, בן שהר מחפש קבוצה שבה הוא יוכל להביא את היכולות שלו ואת הניסיון שלו לידי ביטוי ולכן עלה הרעיון לשדך אותו לבית"ר ירושלים.

לשהר הצעות נוספות, אבל הוא מעדיף להצטרף לקבוצה עם שאיפות כשהוא מודע לכך שהוא לא בהכרח יגיע להיות שחקן פותח בהרכב בכל משחק. מקורב לחלוץ שוחחר עם אלמוג כהן ובחן איתו את האפשרות ששהר יגיע לבירה. 

בשבועיים הקרובים בן שהר, שבינתיים שומר על כושר ומתאמן יחד עם שחקנים חופשיים נוספים, יצטרך לקבל החלטה לגבי עתידו, לבחון את ההצעות ולהחליט באיזה קבוצה יכול לתרום מהניסיון והיכולת שלו.

בנושא אחר, בבית"ר מספרים על התקדמות בהחלמה של ירין לוי שצפוי להיות כשיר כבר למשחק מול מ.ס אשדוד, אך יחד עם זאת אומרים שהוא לא ישחק משחק מלא אלא יכניסו אותו בהדרגה למשחקים הבאים. המטרה היא להחזיר את ירין לוי לאט לאט לעניינים והוא ישוב להרכב הפותח בתוך שניים-שלושה משחקים.

