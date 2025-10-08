במרכז ובשרון: לוחות חדשים בשנתוני התשיעיות

היום הראשון של חול המועד סוכות אמור היה להיות יום חג למאות כדורגלנים, המשתייכים לקבוצות ששובצו בליגות מרכז ושרון בשנתוני טרום א' וילדים ג', מרביתם אמורים היו לעלות למשחק הליגה הרשמי הראשון של עונה זו, אלא שביום שני בשעות הצהריים, זמן קצר לפני ערב החג, הודיעה ההתאחדות לכדורגל לקבוצות הליגות, שמשחקי המחזור הראשון בוטלו, בשל תקלה בלוח המשחקים. ההודעה התקבלה בכעס ובתרעומת מצד מאמנים, שחקנים והורים, שמטבע הדברים ייעדו את יום רביעי לכדורגל על חשבון טיולים ופעילויות פנאי פופולריות בחופשות החגים.

לפני זמן קצר (רביעי) פורסם לוח המשחקים החדש, הכולל גם את משחקי המחזור הראשון, שייצאו לדרך בסופ"ש הקרוב. לוח המשחקים החדש אינו כולל סדר משחקים כמו בלוח הראשון שפורסם, לוח זה אינו אחיד, ישנן קבוצות שייפגשו יותר מפעם אחת במהלך העונה למשחק ליגה - בעוד שישנן קבוצות שלא ייפגשו כלל. להלן רשימת משחקי המחזור הראשון. לוח המשחקים המלא מופיע באתר ההתאחדות לכדורגל.

ילדים ג' - שרון

מכבי ת"א צפון - מ.ס.קדימה צורן

מכבי חיפה גולדשנפלד - עירוני נשר "צו פיוס"

מכבי פ"ת צפון - הפועל חיפה 1

בית"ר טוברוק "צו פיוס" - הפועל כפ"ס שמעון

הפועל פ"ת צפון - מ.כ. נהלל יזרעאל

הפועל ת"א צפון - הפועל הוד השרון "צו פיוס"

מכבי עמק חפר "צו פיוס" - מכבי ע. קרית אתא

מכבי הרצליה - מכבי כפר סבא מזרח

הפועל נוף הגליל - הפועל בית שאן "צו פיוס"

הפועל מחנה יהודה דרום "צו פיוס" - הפועל חדרה "צו פיוס"

מ.כ. נוה יוסף - הפועל חוף הכרמל

ילדים ג' - מרכז

מכבי פ"ת "חיים הנדלר" - הפ' פ"ת דרום

הפועל ב"ש "לבן" - מכבי חיפה עודד

הפועל ירושלים מזרח - בית"ר ירושלים 1

מכבי תל אביב דרום - מ.ס. אשדוד מגרש

הפועל ת"א דרום - הפועל ראשל"צ

בני יהודה ת'א - מכבי נתניה

הפועל ר"ג דרום - ס. נס ציונה

הפועל רעננה - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"

מ.ס. ב"ש 2 "צו פיוס" - מכבי ב"ש "צו פיוס"

טרום א' - שרון

הפועל הוד השרון - הפועל ת"א צפון

הפועל רעננה אור - מכבי הרצליה דרום

בית"ר טוברוק שחר - הפועל פ"ת צפון

מכבי חיפה "יואל" - הפועל חדרה שולם שוורץ

מכבי ת"א צפון - הפועל כפ"ס הדס

מכבי נתניה - מ.כ. נהלל יזרעאל

מכבי עמק חפר - הפועל ר"ג צפון

הפועל חוף הכרמל- הפ' מחנה יהודה דרום "צו פיוס"

הפועל חיפה 1 - מ.כ. נוה יוסף מגרש

מכבי עירוני קרית אתא "צו פיוס" - מ.ס.קדימה צורן

טרום א' - מרכז

מכבי פ"ת דרום - הפ' ראשל"צ אברמלה

הפועל באר שבע - מ.ס. אשדוד

מכבי ת"א דרום - הפ' פ"ת דרום

מכבי חיפה ישעיהו - הפועל ר"ג דרום

מכבי באר שבע "צו פיוס" - מ.כ. גני תקווה

מכבי רחובות צפון "צו פיוס" - מכבי קרית גת

מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס" - ע. מודיעין

הפועל ירושלים מזרח - מ.ס. ב"ש "צו פיוס"

בני יהודה ת"א - ס. נס ציונה

הפועל ת"א דרום - בית"ר י-ם "צו פיוס"