'007': טרנד ג'יימס בונד התפשט בכדורגל האנגלי

לא תמיד קל לשחקנים חדשים או מאמנים חדשים להשתלב באופן מיידי בקבוצות, ובפרמייר ליג המסוקרת הדבר מביא לעיתים קרובות גם ללעג רב, אפילו אם עברו רק מספר משחקים מתחילת העונה.

לאחרונה, ברשתות התקשורת באנגליה התחילו להשתמש בטרנד חדש שרצץ ברשתות החברתיות: ‘007’. הטרנד הזה הוא כמובן מחווה לדמותו של ג’יימס בונד, אך הוא בניגוד לקלאס שמייצגת הדמות, פה דווקא מדובר בפן השלילי.

המספרים ‘007’ בהקשר זה בעצם לועגים בעיקר לשחקנים חדשים שלא כבשו או בישלו בשבעת המשחקים הראשונים שלהם, כשהבולט שסבל מכך היה פלוריאן וירץ, הרכש הנוצץ של ליברפול.

פלוריאן וירץ, הסובל הראשי מהטרנד (IMAGO)

הגרמני שהגיע בסכום חסר תקדים בכדורגל האנגלי טרם הצליח למצוא את הרשת או לבשל לחבריו אחרי שבעה מחזורים, אך הוא לא היחיד. לאחרונה גם מתאוס קוניה זכה לתואר המפוקפק, לאחר שסיים שש הופעות בליגה והופעה אחת בגביע הליגה ללא שער או בישול במנצ’סטר יונייטד.

בימים האחרונים גם אנג’ פוסטקוגלו הפך למאמן הראשון שסובל מהטרנד, לאחר שבשבעת משחקיו מאז שמונה למאמן נוטינגהאם פורסט, הקבוצה לא ניצחה ולא שמרה על שער נקי. בין היתר גם אנתוני אלנגה שהגיע לניוקאסל ועוד אחרים סבלו מהטרנד, ונראה כי הדבר לא עומד להפסיק בקרוב.

אנטוני אלנגה במדי ניוקאסל, גם הוא נכנס לרשימות השליליות (IMAGO)

דרך אגב, מי שניסו להגן על השחקנים שלא הצליחו לספק מספרים מהרגע הראשון ציינו נתון מעניין: גם שניים מהשחקנים הגדולים בתולדות הפרמייר ליג, תיירי הנרי וכריסטיאנו רונאלדו, לא כבשו או בישלו בשבע ההופעות הראשונות שלהם בליגה.