חלוץ העבר של מכבי ת"א עם הזדהות לאסון 7.10

המלחמה בישראל טרם נגמרה, כשהמחאות והפעולות נגד ישראל ברמה הבינלאומית בכלל ובספורט בפרט, עדיין ממשיכות. גם אלה שמצדדים בצד הישראלי, עשויים לפחד להביע עמדה, אך יש כאלה שממש לא.

אחד מאותם אנשים שאינם חוששים הוא רודריגו גולדברג, חלוץ צ’יליאני לשעבר ששיחק שש שנים במכבי תל אביב (כולל השאלה באמצע), היה אהוב מאוד על ידי הקהל הצהוב ובסך הכל רשם לא פחות מ-111 הופעות במדי הקבוצה מישראל, בהן כבש 45 שערים וגם בישל עוד 10.

גולדברג, בעמדתו החדשה היום כאיש תקשורת ששימש גם כפרשן כדורגל ברדיו ובטלוויזיה במקומות מובילים כמו ’TNT SPORTS’ בצ’ילה, רשת ‘פוקס ספורט’ ועוד, העלה סטורי לאור ציון שנתיים ל-7.10 עם הטקסט הבא: “דקת דומיה לזכר קורבנות 7 באוקטובר מטבח חמאס”.

חוץ ממשחקים רבים וכמות דו ספרתית של כיבושים, גולדברג גם זכה בתארים עם הצד הצהוב של תל אביב – אליפות המדינה בעונת 2002/03, ושתי זכיות רצופות בגביע המדינה ב-2000/01 וב-2001/02. הוא רשם גם 13 הופעות במדי נבחרת צ’ילה.