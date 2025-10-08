יום רביעי, 08.10.2025 שעה 13:49
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%171-1832ולנסיה1
100%168-1902הפועל ת"א2
100%165-1732ז'לגיריס3
50%185-1792אולימפיאקוס4
50%165-1662אנדולו אפס5
50%170-1872מונאקו6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%161-1772פנרבחצ'ה10
50%175-1792ליון וילרבאן11
50%182-1832פנאתינייקוס12
50%190-1782פאריס13
50%167-1562פרטיזן בלגרד14
50%151-1572ריאל מדריד15
50%171-1682וירטוס בולוניה16
50%179-1702דובאי17
0%204-1912באסקוניה18
0%189-1702הכוכב האדום19
0%186-1722מכבי ת"א20

"אם מכבי ת"א תנצח, זו הפתעה גדולה מאוד"

אפי בירנבוים שאימן בעבר את הצהובים והאדומים, דיבר ב"שיחת היום" לקראת הדרבי ביורוליג: "ג'ונס האקס פקטור של הפועל". וגם: ינאי ופערי התקציב

|
אפי בירנבוים (שחר גרוס)
אפי בירנבוים (שחר גרוס)

רגע לפני שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב יעלו לדרבי ראשון מסוגו הערב (רביעי) ב-21:05 במסגרת היורוליג, המאמן אפי בירנבוים, שהדריך את שתי הקבוצות במסלול הקריירה שלו, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ישראייר ודיבר על המעמד ההיסטורי ועל יחסי הכוחות בין הצדדים.

מה לדעתך יהיה?
“צפוי שהפועל תנצח, הם המובילים ומכבי סוגרים (בטבלה)”.

איך התרשמת מפערי הרמות?
“הפועל ת”א במקום הראשון ומכבי ת”א אחרונה. הם שיחקו נגד אותה קבוצה, אחת ניצחה ועשתה מהפך והמשחק של מכבי היה הפוך”.

רומן סורקין (IMAGO)רומן סורקין (IMAGO)

מה מכבי צריכה לעשות כדי לצמצם את פערי האיכות?
“כל ההתרגשות והעניין של הדרבי, יש באז גדול סביבו כי זה אירוע היסטורי. השחקנים הם שחקני יורוליג מוכרים והתקציב של הפועל הוא פי שתיים מזה של מכבי, וזה בא לידי ביטוי בטבלה. אם הפועל מעלה את כריס ג’ונס מהספסל, הוא יהיה האקס פקטור שלהם”.

איך אתה רואה את מאבק המוחות בין קטש לאיטודיס?
אתם עושים כל מיני כותרות. איטודיס זה מאמן שעבר את היורוליג לאורכה ולרוחבה, הוא זכה בתארים. קטש בשנתיים שלוש האחרונות עם מכבי יש לו בעיה. אין לו תקציב ושחקנים לא מגיעים. זה לא פייר. מי שחולל את כל המהלך הוא עופר ינאי, שלקח מותג שאנחנו מכירים אותו ואת ההיסטוריה שלו. הוא עשה מהפך והכל במו ידיו”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

אתה מכיר טוב את מכבי ת”א, אם היא תפסיד בדו ספרתי מה יהיה?
“לא יודע, אבל בגלל שזה דרבי אולי ייקחו קצת יותר ללב. הפועל בתקציב כפול. סוכנויות ההימורים נותנות לאדומים שמונה פור. בוא נגיד שאנחנו שחיים את הכדורסל הישראלי יותר מחמישים שנה, אני שישים שנה, היינו אומרים פעם שאם מכבי יבואו עם הנוער הם יהיו פייבוריטים. אם מכבי תנצח זו תהיה הפתעה גדולה מאוד”.

