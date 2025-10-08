"אם מכבי ת"א תנצח, זו הפתעה גדולה מאוד"

רגע לפני שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב יעלו לדרבי ראשון מסוגו הערב (רביעי) ב-21:05 במסגרת היורוליג, המאמן אפי בירנבוים, שהדריך את שתי הקבוצות במסלול הקריירה שלו, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ישראייר ודיבר על המעמד ההיסטורי ועל יחסי הכוחות בין הצדדים.

מה לדעתך יהיה?

“צפוי שהפועל תנצח, הם המובילים ומכבי סוגרים (בטבלה)”.

איך התרשמת מפערי הרמות?

“הפועל ת”א במקום הראשון ומכבי ת”א אחרונה. הם שיחקו נגד אותה קבוצה, אחת ניצחה ועשתה מהפך והמשחק של מכבי היה הפוך”.

רומן סורקין (IMAGO)

מה מכבי צריכה לעשות כדי לצמצם את פערי האיכות?

“כל ההתרגשות והעניין של הדרבי, יש באז גדול סביבו כי זה אירוע היסטורי. השחקנים הם שחקני יורוליג מוכרים והתקציב של הפועל הוא פי שתיים מזה של מכבי, וזה בא לידי ביטוי בטבלה. אם הפועל מעלה את כריס ג’ונס מהספסל, הוא יהיה האקס פקטור שלהם”.

איך אתה רואה את מאבק המוחות בין קטש לאיטודיס?

אתם עושים כל מיני כותרות. איטודיס זה מאמן שעבר את היורוליג לאורכה ולרוחבה, הוא זכה בתארים. קטש בשנתיים שלוש האחרונות עם מכבי יש לו בעיה. אין לו תקציב ושחקנים לא מגיעים. זה לא פייר. מי שחולל את כל המהלך הוא עופר ינאי, שלקח מותג שאנחנו מכירים אותו ואת ההיסטוריה שלו. הוא עשה מהפך והכל במו ידיו”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

אתה מכיר טוב את מכבי ת”א, אם היא תפסיד בדו ספרתי מה יהיה?

“לא יודע, אבל בגלל שזה דרבי אולי ייקחו קצת יותר ללב. הפועל בתקציב כפול. סוכנויות ההימורים נותנות לאדומים שמונה פור. בוא נגיד שאנחנו שחיים את הכדורסל הישראלי יותר מחמישים שנה, אני שישים שנה, היינו אומרים פעם שאם מכבי יבואו עם הנוער הם יהיו פייבוריטים. אם מכבי תנצח זו תהיה הפתעה גדולה מאוד”.