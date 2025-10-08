"סכנין? המתפרעים הם קומץ, צריך לטפל בהם"

לאחר פתיחת העונה בליגת העל, יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, הגיע לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ישראייר לדבר על הבעיות סביב המשחקים של בני סכנין והקהל שלה, כמות האוהדים הנמוכה, צמצום הליגה ומשחקים בשישי ב-15:00.

מה שלומך?

“ימים קשים, ימים שבהם אנחנו רק יכולים להודות לחיילי צה”ל שנמצאים בגבולות ומאפשרים לנו לקיים אורח חיים ומשחקי כדורגל. מקווים שהמשא ומתן במצרים יסתיים ונראה את כל החטופים חוזרים הביתה”.

הכדורגל מתחבר לקהילה בצורה מאוד יפה. אתה גם מרגיש ככה?

“בוודאי, אנחנו מדברים עם המשפחות. כל משחק מתחיל בטקס למשפחות החטופים ולעורר מודעות”.

בטקס של מכבי נתניה אוהדי סכנין בחרו לשבת בדקה שבה עמדו כולם.

“אני מצפה מכל אוהד כדורגל ולא משנה מאיזו קבוצה שיכבד דקת דומייה או את ההמנון או כל אירוע שעושים למען חיילי צה”ל והחטופים. שוחחנו עם הנהלת סכנין והיא אמרה שהיא מטפלת בהסברה מול אותם אוהדים”.

אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

אולי הפתרון הוא שאוהדי סכנין לא יגיעו למשחק סכנין? או שהם יכבדו או שלא יהיו חלק מכך.

“אני מסכים שלכל משחק כדורגל האוהדים צריכים להגיע בשלום וליהנות מחווית כדורגל. אני שוחחתי עם המשטרה לאחר המקרה בסכנין, יש עוד בדיקות שאני מנוע מלדבר עליהן. מי שמתפרע הוא קומץ אוהדים שצריכים להיות מטופלים. חייבים לעצור אחת ולתמיד את אותם עבריינים שמתנהגים בצורה פסולה ולהביא ואתם בפני שופט ולשים אותם מאחורי סורג ובריח. ברגע שהאנשים הראשונים יישבו מאחורי סורג ובריח אני מבטיח לכם שלא נראה התנהגויות כאלו”.

השופטים לא עושים כלום.

“לצערי זה מה שקורה. המשטרה מביעה התסכול, לא רק בעבירות כדורגל. העבריינים משתחררים באופן מיידי ואנחנו נלחמים בזה. אנחנו מחדדים בפני השופטים כמה קריטי שהם יעזרו לנו, זו האחריות שלהם”.

אני מרגיש שאני בדה ז’ה וו. אנחנו מדברים על אותם דברים כל שנה. שום דבר לא משתנה.

“אני מסכים איתך, יש הרבה דברים שצריך לשפר במדינה. לצערנו אנחנו הולכים למקומות שאין לי סמכות בהם, למרות שאתם רוצים לראיין אותי על כדורגל. אם יתנו לי את הסמכות להקים בתי משפט, הענישה תהיה קשה. אך אין לי את הסמכות הזאת”.

ארז כלפון, "אם תהיה לי סמכות, הענישה תהיה קשה" (עמרי שטיין)

אתה בעד כך שקבוצות לא יגיע לסכנין ולהיפך?

“אני לא רוצה לעשות הכללות. במקרה של בית”ר ירושלים, ובמקרים שיש מודיעין על פגיעה בחיי אדם, אנחנו לא ניקח סיכונים. המטרה היא שכולם יגיעו בשלום לביתם. אחרי מה שקרה למכבי תל אביב אנחנו מחכים לדוחות כדי לקבל החלטות להמשך. נפעל בהתאם לתחקיר המשטרה”.

מה יהיה עם כמות האוהדים הנמוכה?

“מספר האוהדים הנמוך מעציב אותי. אנחנו במנהלת קונסים קבוצות שלא מביאות 1000 אוהדים למשחק בליגות הבכירות. הקבוצות צריכות לפעול בנושא. זה תהליך שצריך להיבנות”.

היית בעד צמצום הליגה.

“העברנו רפורמה ונושא הצמצום היה חלק. לא הייתה הסכמה מלאה ורצינו להעביר את זה בהסכמה מלאה. אני רוצה לצמצם את ליגת העל וגם את הליגה הלאומית, וליצור ליגות איכותיות. שמנו את זה בצד ונעשה שיחות אישיות עם הקבוצות, כדי להסביר להן מדוע זה טוב להן. אנחנו לא רוצים קבוצות שיתפרקו, אנחנו רוצים ליגות חדשות עם הרבה יותר אוהדים במגרשים. בצעד של צמצום הליגה צריכה להיות הסכמה יותר מלאה”.

פטר אגבה מול איתמר נוי (רדאד ג'בארה)

אתה מעורה ביחידה שצריכה לקום במכירות משחקים ובהימורים. איפה זה עומד?

“העדפתי לא להגיב בערוצים אחרים ששאלו אותי. אני יכול להגיד שכל החתימות הגיעו מגורמים מסוימים, אך נשארה רק חתימה סופית. אני פועל מאחורי הקלעים שזה יקרה. אני מקווה שאחרי החגים נוכל להיות אופטימיים. זה יעשה שינוי גודל בנושא ההימורים הבלתי חוקיים”.

יש משחקים שחופפים אחד את השני בימי שבת. למה אין מרווחים?

“מיד עם כניסת שעון החורף, אנחנו חוזרים למשחקים בשעה שלוש ואז הכל יהיה מדורג אחד אחרי השני”.

מה עם משחקים בימי שישי בשלוש?

“זה אמור להיכנס בחלק השני של העונה. אנחנו עובדים על זה ואני רוצה שהחל מינואר נוכל לראות את זה”.