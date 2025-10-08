"יו"ר ההתאחדות הנורבגית שיחקה משחק מסוכן"

נבחרת ישראל תמשיך בשבת הקרובה את דרכה במסגרת מוקדמות המונדיאל עם משחק לא פשוט נגד נורבגיה, כשברקע הסערות הפוליטיות בעקבות המלחמה במדינה. בהמשך, מחכה לחבורה של רן בן שמעון משוכה קשה נוספת בדמות איטליה החזקה. שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, דיבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה לפני ההמראה. יש חשש בגלל ההפגנות?

“אני חושב שזה ברמה המקצועית, נפגוש נבחרת שנמצאת במומנטום מעולה עם סגל אדיר. מרגישים שהם פסע מעלייה למונדיאל. יש להם רצון אדיר, לדעתי יושבת ראש ההתאחדות שלהם (ליסה קלאבנס) לקחה אותם למקומות לא נכונים. היא שיחקה כאן משחק מסוכן”.

ראינו עימות בינה לבין שינו זוארץ, מה קורה שם מאחורי הקלעים.

“ההתאחדות הנורבגית בעיקר מוטרדת שזה יברח להם והם יספגו הפסד טכני בגלל אוהדים”.

שינו זוארץ וליסה קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

אתם מוכנים מבחינה ביטחונית?

“אנחנו סומכים על הגורמים שמאבטחים את הנבחרת. הנסיעה לאיטליה יותר מסובכת, הלוואי שנתבדה וששתיהן יהיו נסיעות מקצועיות”.

שלחת את הסרטון לגברת היושבת ראש?

”היא מייצרת פרובוקציות, למדתי לאורך חיי לכבד אנשים למרות שאני לא מסכים איתם. כאן יש אקסטרה עבודה, לתרום לעזה את הכסף מהמשחק והאופן בו היא מובילה את הקו בעד השעיית ישראל. היא מתחילה להבין שהחרב מתהפכת עליה”.

הפעם לא תהיה ארוחת ערב בין המשלחות כפי שמקובל.

“שניהם יושבים בוועד הפועל של אופ”א, לפעמים מזייפים ולפעמים לא. נחיה גם בלי הארוחה. תהיה לחיצת יד בין הצדדים, צריך נימוס. היא עשתה לא מעט טעויות, אם תשימו לב היא יורדת מהעץ. זה ניסיון להרגיע וזה בסדר, נישאר חלוקים בדעות”.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

כמה השחקנים מנותקים מרעשי הרקע?

“זו לא אחריותם. ככל שהעיתונאים הנורבגים יעמיקו בצד המדיני אני אגיד להם תודה רבה ושישאלו על צדדים מקצועיים”.

את אלי דסה תשלח?

“בדרך כלל שולחים את הקפטן ופותחים איתו. הוא מתמודד מצוין עם השאלות. אם זה יחצה את הגבול אני אעצור הפעם. כל עיתונאי זר שפנה אלינו קיבל את מבוקשו. שינו עשה מספר ראיונות גדולים. ככל המתקרבים למשחק אנחנו רוצים לנקות את זה”.

אלי דסה (ראובן שוורץ)

יש תיאום בין הישראלים לנורבגים, בענייני אבטחה?

“כן, בוודאי. עובד מצוין. היה לנו אינטרס לעשות בארץ את החג. להיות בישראל בשבעה באוקטובר היה חשוב לנו. נכון שיגידו שהיה עדיף להגיע מוקדם יותר לאוסלו, אבל זה מצב העניינים”.

אמרו לנו שמעיפים את ישראל. בוא תכניס אותנו לעניינים.

“יאמר לזכותי ולזכותכם, אמרתי לפני שבועיים שלא ידענו על שום כינוס שאמור להתקיים ולא ידענו על הצבעה שאמורה להביא להשעיית ישראל. גם לא ידועה לי על תוכנית של טראמפ לחלץ אותנו”.