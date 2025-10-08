"הפנדל בבלומפילד? לא לכל אירוע יש פתרון"

ברקע ריבוי השריקות לפנדלים העונה בליגת העל, המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב במחזור השישי עורר סערה בעקבות פנדל שנוי במחלוקת שנשרק בדקות הסיום לזכות הירוקים, והכריע בדרך ל-1:1 בסיום. ראש מערך השיפוט, זיו אדלר, הגיע לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ישראייר כדי להסביר את ההחלטות.

גם השופטים הישראלים יוצאים לחו”ל. איך אתם עם זה? נערכים מראש?

“אנחנו מרוצים מאוד מהעניין הזה ומבחינה מקצועית זה נהדר מבחינתנו. יש לו מספר שיבוצים לשבוע הבא ואנחנו מרוצים. אין הכנות מיוחדות והכל רגיל לגמרי”.

ראינו ירידה במספר השיבוצים.

“ברמה הפורמלית לא הייתה הפסקה, הייתה ירידה בגלל בעיה של טיסות ונראה כי הדברים הסתדרו ואנחנו רוצים שימשיך ככה”.

שופטי המשחק האחרון בבלומפילד (שחר גרוס)

בוא נלך למשחק בין מכבי ת”א למכבי חיפה. אוראל גרינפלד ויגאל פריד יוצאים עם הרבה ביקורות. איך אתם רואים את המשחק הזה?

“נקדים ונאמר שהייתי באצטדיון. עד הדקה ה-77 לא היו אירועים יוצאי דופן. בדקה הזו נשרקה בעיטת עונשין, שלא הייתה נכונה. גרינפלד תיקן את פריד והמשחק חודש. לאחר מכן הגענו לרגע המחלוקת, שם נשרקה בעיטת עונשין. מהיציע זו נראתה שריקה לא טובה. אחרי שבחנתי את את הדברים יום לאחר מכן, אנחנו חושבים שזה משהו גבולי ועשה נכון שופט המסך שלא התערב. שחקן ההגנה יצר מגע ויש סוג של הכשלה. יש נגיעה בכדור, אבל זה לא במסגרת משחק הכדור”.

יש עבירה או לא?

“אנחנו לא חיים בעולם של שחור ולבן, יש מקרים אפורים. שופט המסך לא צריך לבדו לקחת את ההחלטה הנכונה, אלא לבדוק את החלטת השופט. היא הייתה גבולית ולכן היא לא דרשה התערבות”.

בשביל מה יש VAR? אם אין עבירה אז אין פנדל.

“לא לכל אירוע יש פתרון אחד. יש אירועים מסוימים ששופטים בכירים יכולים להתחלק ביניהם. שופט ה-VAR מתערב רק בדברים שהם מאה אחוז לצד אחד, והאירוע הזה הוא לא כזה ולכן הוא לא התערב”.

אוראל גרינפלד (שחר גרוס)

אנחנו רואים שהואר מתערב לא מעט, מה קורה?

“אני מסכים שיש התערבות רבה של ה-VAR, אך יש עלייה בשימוש ב-VAR מעונה לעונה. יש עלייה משמעותית בשימוש במערכת, והשאיפה שלנו היא לצמצם את התלות ב-VAR ולהקטין אותה”.

זה לא קורה. איך אתה מסביר את זה?

“נכון, זה לא קורה. משתמשים יותר מדי ב-VAR, זו תופעה עולמית. זה משהו שלא קיים רק בישראל. המטרה שלנו היא שהשופטים במגרש יקבלו החלטות בצורה טובה יותר. אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לצמצם את השימוש”.

השופטים עצמם טועים בהחלטות והמערכת מתקנת אותם. יש גם פחות שיתוף פעולה בין השופטים לעוזריהם.

“אנחנו רוצים לשפר את קבלת ההחלטות במגרש, אנחנו עובדים על זה. אזכיר שבמקומות אחרים כן התקבלו החלטות במגרש, והמטרה שלנו היא לעלות את האחוזים הללו. באירוע בבלומפילד לקח המון זמן. נעבוד גם על נושא של קיצור הזמנים”.

עידן לייבה מסתכל במערכת ה-VAR (רדאד ג'בארה)

גרינפלד לא פתח טוב את העונה. שמים אותו ב-VAR למרות ההיסטוריה שלו עם מכבי תל אביב. מדוע שמת אותו שם?

“זה נכון ששני המשחקים שהוא היה על הדשא היו פחות טובים, אך הוא עשה הרבה משחקים כשופט מסך והוא היה בסדר גמור. אנחנו משתמשים גם בשופטי דשא גם כשופטי מסך, וגרינפלד הוא אחד מהם. מלבד הבדיקה הארוכה הוא פעל נכון”.

יש עלייה בכמות הפנדלים. כל נגיעה עכשיו היא עבירה ברחבה?

“יש עלייה זה נכון. אני מזכיר שמי שעושה את העבירות הם השחקנים. את נושא התפיסות שמנו על הפרק, זה מגיע מאופ”א והם רוצים למגר אותה. לא כל תפיסה תהיה עונשין, ואנחנו רוצים שיהיו שם קריטריונים מסוימים כדי שה-VAR יתערב. שהתפיסה תהיה משמעותית, עם הקשר למשחק וכזאת שתשפיע על היכולת של שחקן ההתקפה לשחק בכדור. היו לנו העונה ארבעה מקרים כאלה וזה חלק קטן מהעלייה”.

יובאנוביץ' בועט פנדל (שחר גרוס)

הוצאת מאמנים תוך כדי משחק על ידי כרטיס אדום. נראה שיש יותר שיפוט כלפי המאמנים.

“מסכים, אני לא חושב ששופט צריך לשמוע הכל. אבל אם ההתנהגות היא כזו שכולם רואים אותה, היא פוגעת בתדמית המשחק ובנראות שלו”.

אפשר להביע מחאה על החלטה כזו או אחרת. אם המאמן ביקר אותך אפשר להבליג לפעמים.

“ששופט מגיע למסך, אני במקום המאמן הייתי מבין שההחלטה תשתנה ככל הנראה. צריך לזכור שכולם מסתכלים על השופט, ולא צריך לזרוק הערות לא במקום. איו הנחיה לכסח את המאמנים”.

אתה התאקלמת בתפקיד החדש?

“זה שונה לגמרי ממה שהכרתי, זה שונה ומרתק. מה שמניע אותי זה השופטים”.

עם לירן ליאני סיימת את העניינים המשפטיים?

“עוד לא, בארץ לוקח לדברים זמן”.