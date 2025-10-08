דוידסון: עבד יאסין לא יכול לשחק יותר בישראל

אירועי הוואלטה אספניה השפיעו על קבוצת הרכיבה הישראלית ישראל פרמייר טק, שהחליטה להסיר את השם ישראל מקבוצת הרכיבה במה שתואר על ידה כ-”צעד כואב אך הכרחי”. יו”ר ועדת המשנה לספורט חבר הכנסת סימון דוידסון, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’, ואף התייחס לשוערה של בני סכנין עבד יאסין שהצטרף לנבחרת פלסטין.

מה עשיתם במשך שנתיים אם המדינה בכזה משבר. יש לכם חלק ממשיכת הזמן כי לא פעלתם נכון.

בהצבעות אנחנו לא מצליחים להפיל את הממשלה, אבל שהמלחמה של בכנסת מצליחה והצלחנו לעצור הרבה חקיקות. בגדול אפשר למר שהקואליציה לא הצליחה להעביר שום דבר. לצערי לא הצלחנו להפיל אותם, והמעבר של גדעון סער החריף את הנושא”.

התרגלת לראיונות?

אני עושה זאת לא מעט, אני לא אוהב בזום אבל זו טכנולוגיה שהיום הולכת. שאני יושב עם בן אדם זה מצליח לי יותר, אני איש של אנשים. אנחנו מבינים את הכעס של רוב הציבור שרוצה להפיל את הממשלה, שהובילה אותנו למקומות שאף אחד לא דמיין. למרות ההבנה של הכעס, אנין לילה ואין יום ואין ועדה ודיון בכנסת שחברי יש עתיד לא נלחמים על כל דבר. מחקיקה ועד הצבעות במליאה, אנחנו מצליחים לעצור אותם בהרבה מובנים”.

חבר הכנסת סימון דוידסון (קרדיט: אלעד גוטמן)

נעבור להחלטת ישראל פרמייר טק להוריד את השם ישראל. איך אתה רואה את הצעד הזה?

“כשאני העברתי את חוק הדגל לפני שנה, צחקו עליי. דווקא בשביל דברים כאלו, שכל נבחרת שמייצגת את המדינה צריכה להיות עם דגל ולא נוותר על זה. בסופו של דבר האופניים זה פרטי, סילבן אדמס ושותפים שלו מממנים אותה. אני לא אוהב את ההחלטה הזאת וההתקפלות הזאת, אני חושב שאסור לנו להתקפל בפני מארנים. בסופו של דבר יש חוק בינלאומי שקובע כי הפוליטיקה לא צריכה להיכנס לספורט. יעל ארד ושינו זוארץ עושים עבודה נהדרת מאחורי הקלעים.בשנה האחרונה קיבלנו פניות מהמון ענפי ספורט שהיינו צריכים להיעזר בהמון גורמים משפטיים”.

“עשינו הרבה דיונים בכנסת, והצלחתי להביא מיליון שקל שהמטרה שלהם היא להעסיק את עורכי הדין הכי טובים במשפט הספורט הבין-לאומי, כדי שנהיה מוכנים לכל דבר שישעו לספורטאים שלנו”.

מה דעתך על השוער יאסין שמייצג את פלסטין?

אסור להיות לו שחקן בקבוצה ישראלית. אם הייתי שר הספורט, הייתי דואג לזה שהקבוצה שהוא מייצג אותה לא תקבל תקציבים. אני מוכן לממן לו מונית לפלסטין ושיישאר שם. הספורט הישראלי מקבל מסים מהמדינה, ואותה קבוצה צריכה לשחרר אותו היום”.

עבד יאסין (עמרי שטיין)

צריך לעצור את התקציב לבני סכנין?

“חד משמעית כן, פלסטין זה הדבר הכי כואב לנו. אחרי 7.10 קרה דבר בישראל, אנחנו לא יכולים לאפשר לשחקן שמייצג קבוצה ישראלית לייצג נבחרת כזו. בשום אופן לא. אנחנו צפינו בישראל פרמייר טק רק כי היא נושאת את שם ישראל. סילבן אדמס יכול לעשות מה שירצה עם כספו, אך לאוהדי הספורט במדינה אין עניין יותר בקבוצה”.

יש מדינות ששמחות מהמהלך שהוא עשה?

“ברגע שזה מתחיל בענף מסוים, זה גלגל שאי אפשר לעצור אותו. אסור לנו לתת את הפתח הזה, ואנחנו צריכים להילחם בזה בצורה משפטית. יש חוקי ספורט בעולם, והוועד האולימפי הבינלאומי חרט על דגלו שפוליטיקה לא תיכנס לספורט”.

אתה היית ער להתבטאויות של יושבת הראש הנורבגית נגד ישראל?

“כמו שאמרתי, הנושא של פוליטיקאים שנכנסים לספורט, אסור שזה יקרה, זה צריך להיפסק. נורבגיה הפכה לפרו פלסטינית הכי גדולה שיש. אני רוצה גם לפרגן לפוליטיקאים הישראלים, עצם זה שהיינו בשקט ולא התערבנו, ככה אנחנו הגענו להישגים. זה ששר הספורט לא דיבר רק עזר לנבחרת שלנו. זה חשוב להעלות את הנושא הזה. הספורט הוא דבר כל כך חשוב למורל הישראלי, וכולי תפילה שהקבוצות שלנו ימשיכו לייצג אותנו בכבוד. אסור לנו לוותר בספורט על הדגל הזה. בכל מקום צריכים לראות את הדגל”.