בני הרצליה ליריבה הוותיקה: לא מתאים חמישי

הוראה מגבוה? מדוע עירוני הרצליה מסרבת להופיע למשחק מן המחזור השני בליגה ג' מחוז תל אביב מול בני הרצליה הותיקה, הפועלת מאז שנת 2019? לאחר שהמשחק נדחה ולנוכח העובדה שעיריית הרצליה לא מכירה בבני הרצליה, שאחד ממקימיה, באופן אירוני, היה עופר לוי, מחזיק תיק הספורט, הרי שבני הרצליה מצאה מגרש במתחם האימונים של חדרה.

בהתאחדות לכדורגל אישרו לבני הרצליה את המגרש, היום והשעה (חדרה, מתחם אימונים סינתטי, חמישי, 21:15), אלא שהיריבה העירונית, החדשה, שכבר עלתה לדין משמעתי בעקבות אירוע בלתי ספורטיבי מכוער בהתמודדות מול בית"ר עזרא, במסגרת המחזור הראשון בליגה, לא הסכימה למגרש המרוחק, לא הסכימה לשעה ולא הסכימה להתגמש ולהחליף ביתיות.

"לאחר שש שנים הוציאו אותנו מהבית שלנו, ולא נותנים לנו לשחק בבית שלנו בגלל פוליטיקה", ציינו בבני הרצליה, כשנדמה שהאצבע המאשימה מופנית לעופר לוי, מחזיק תיק הספורט וסגן ראש העיר, שהוא בעצמו היה אחד ממקימי בני הרצליה בשנת 2019 בשותפות מלאה. והנה, בשנה האחרונה, נדמה כי בני הרצליה מנודה מסיבה שאין לה סיבה ממשית.

לאור המקרה הלא ספורטיבי מצידה של עירוני הרצליה, הקבוצה העירונית החדשה, הרי שבני הרצליה תועמד לדין בעקבות "אי הופעה למשחק" – אי קיום המשחק בפועל, כשהאשמה, כאמור, לא על בני הרצליה, שעשתה את מירב המאמצים על מנת למצוא מגרש חלופי, אלא שהיריבה לא עשתה די בכדי להשתכנע כי כדורגל הוא בסך הכל ספורט ולא נועד ליריבות פוליטית.

בעוד פחות מחודש ימים יתקיים בבית המשפט דיון בעניין עתירת בני הרצליה. כזכור, בעירוני הרצליה התפעלו מפתיחת המועדון החדש כשציינו בפני ONE "הקמת עירוני הרצליה היא לא תחרות, אלא חיזוק". אם לא די בזאת, הרי שבתחילת חודש יולי נחשף ב-ONE מסמך עליו חתום עופר לוי, בו מציין כי אי אפשר לפתוח קבוצות נוספות בהרצליה, נוכח חוסר במגרשים.

בפנייה לעופר לוי, מחזיק תיק הספורט וסגן ראש העיר בהרצליה, לא נתקבלה תגובה, הן לנושא הנ"ל והן לנושא הראשון – משחק ליגה ראשון בעבור עירוני הרצליה שפוצץ נוכח עניינים בלתי ספורטיביים, נושא שסוקר אף הוא בהרחבה באתר ONE. באם תגובתו תגיע לידי ONE, הרי שתובא כאן – כמקובל.