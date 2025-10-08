יום רביעי, 08.10.2025 שעה 11:52
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"שחקן שמייצג את האויב לא צריך לשחק בליגה"

בוריס קליימן נגד עבד יאסין, שוערה של בני סכנין שבחר לייצג את נבחרת פלסטין: "הוא לא צריך לשחק בליגת העל אם מייצג אותם, בטח שלא בזמנים כאלה"

|
בוריס קליימן (שחר גרוס)
בוריס קליימן (שחר גרוס)

בוריס קליימן ששיחק בליגת העל וביוון בין היתר ביקר היום (רביעי) את שוערה של בני סכנין עבד יאסין, שבחר לייצג את נבחרת פלסטין ומתאמן איתה באלג’יריה לקראת הופעת הבכורה שלו.

קליימן לא נשמע בטוח שבבני סכנין לא ידעו על זימונו של יאסין לנבחרת פלסטין כפי שטענו במועדון: “כשנבחרת מזמינה שחקן הם שולחים הזמנה לקבוצה. לכן אני בספק שבסכנין לא ידעו על זה”, כתב השוער בסטורי שהעלה.

בהמשך ביקר קליימן את עבד יאסין וטען שמקומו לא בליגת העל: “שחקן או שוער שבוחר ללכת לייצג את האויב לא צריך לשחק בליגת העל שלנו, בטח שלא בזמנים כאלה”.

הסטורי של בוריס קליימן (צילום מסך)הסטורי של בוריס קליימן (צילום מסך)
